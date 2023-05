Quem ganhou o jogo de panelas 2023?

A edição do jogo de panelas 2023 chegou ao fim nesta quinta-feira, 18 de maio, após semanas de disputa no Mais Você. E quem ganhou a reality comandado por Ana Maria Braga foi o Daniel, que além do título vai levar um prêmio de R$ 15 mil.

A edição começou no dia 1 de maio e contou com Jaqueline Siqueira de Mattos, 44 anos, motorista de aplicativo; Juliana Barbosa de Faria, 39 anos, professora; Lucas Farias Moreira, 27 anos, publicitário; e Marcelo Bonato, 42 anos, cervejeiro.

Daniel é o vencedor do jogo de panelas 2023

Daniel da Silva Santos, 34 anos, é correspondente bancário e vencedor do jogo de panelas 2023. Daniel, que escolheu o tema Noite Baiana, foi cozinheiro que somou as maiores notas.

Após a votação do público do Mais Você, Ana Maria revelou que o rapaz era o grande vencedor da edição.

"Vou sair do vermelho. Obrigada aos meus amigos que nos momentos mais escuros da minha vida me ajudaram para caramba. Queria agradecer ao Hospital da Mulher da Bahia que teve tanta cuidado com minha mãe. Ela falou: 'se concentra, que você vai vencer'. Foi a última vez que ouvi a voz dela e esse prêmio é dedicado a ela", disse após receber o prêmio do jogo de panelas.

"Parabéns, Daniel! Há momentos na vida que passamos por dificuldades, mas como você mesmo disse: “O tempo pode estar nublado, mas temos que ver que as coisas boas também estão acontecendo”. Tenho certeza que a sua mãe vibrou com você hoje.

Foi uma realização e tanto!", escreveu Ana Maria nas redes sociais.