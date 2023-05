Frase da Ana Maria Braga hoje, dia 5 de maio

Sextou com aquela frase da Ana Maria Braga. A apresentadora do Mais Você deixou uma reflexão para o público neste 5 de maio sobre não se preocupar demais com o que não importa.

Frase da Ana Maria Braga do dia

Nesta sexta-feira, a frase de Ana Maria Braga foi sobre a vida.

"Às vezes é bom sair de casa com a roupa amassada. Porque a vida passa e a gente nem vê", disse a apresentadora.

Citações e famosas frases da Ana Maria

Além das receitas e entrevistas, a apresentadora apresenta diariamente frases icônicas, e separamos as mais famosas:

- Aprenda a dizer o que te incomoda quando está incomodando, não quando você não aguenta mais.

- Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você.

- Não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta.

- Calma. É aos poucos que a vida vai dando certo.

- Pior que cuspir no prato que comeu é voltar a comer no prato que cuspiu.

- Bondade é como blush. Seu uso em excesso te torna uma palhaça.

- Quem não faz acontecer, vê acontecendo.

- Ignore as palavras de ofensa, porque veneno só faz mal se você engolir.

- Se aprende mais abrindo os olhos, do que abrindo a boca.

- Você tem que se preocupar em ser feliz.

- Vista seu melhor sorriso, penteie as preocupações pro lado, ajeite o brilho no olhar, perfume a alma de bom humor, agarre a felicidade e vai! O dia é todo seu!

- Opinião devia ser pré-paga. Falou muito, acaba o crédito

- Criticar as minhas atitudes é um direito seu. Cagar pra sua opinião é um privilégio meu!

- Dizem que os falsos se dão bem com todo mundo, os verdadeiros não!

- O que a vida quer da gente é coragem

