Quem ganhou o Masked Singer Brasil 2022: Leão, Dragão ou Camaleão

A final da competição de música entre mascarados será exibida pela TV Globo neste domingo, dia 24 de abril, a partir das 15h30, porém, já sabemos quem ganhou o Masked Singer Brasil 2022 com antecedência. A briga final foi entre o Camaleão, Dragão e o Leão.

A informação foi apurada pelo Notícias da TV.

Quem ganhou o Masked Singer Brasil 2022?

O Dragão foi quem ganhou o Masked Singer 2022. O mascarado era o ator David Junior, carioca de 36 anos de idade. Como prêmio, o vencedor levou para casa o valor de R$ 150 mil em dinheiro, mais R$ 100 mil na moeda digital bitcoin para poder utilizar em compras de uma marca patrocinadora do programa. O jurado convidado da semana foi o ator Chay Suede.

Segundo matéria exclusiva do Observatório da TV, o The Masked Singer Brasil já tem data para retornar em 2023: a segunda quinzena de janeiro. A atração continuará nas tardes de domingo e sob o comando de Ivete Sangalo.

Relembre a trajetória do Dragão no programa:

Quem é o ator David Junior?

A trajetória de David Junior até a vida de ator foi longa, contou o famoso para a Revista Claudia em 2019. O primeiro emprego do ganhador do Masked Singer Brasil 2022 foi no comércio, como promotor de vendas em uma loja de roupas. Depois, ele migrou para um banco, em que conseguiu chegar ao cargo de gerência.

Em busca de trabalhos melhores e estabilidade financeira, resolveu se arriscar na vida de modelo quando foi indicado por um amigo a uma agência. Ao ser aprovado, ele esteve em comerciais e ganhou pequenas participações em projetos televisivos. Em pouco tempo, ele conquistou uma bolsa de artes cênicas e se apaixonou pelo ofício.

De 2010 a 2013 conseguiu pequenos papéis em obras como A Cura e As Canalhas, até em que 2014 conquistou um espaço maior nas telinhas quando pôde interpretar Tonhão na novela Geração Brasil.

Depois disso, David Junior começou a emendar trabalho atrás de trabalho. Ele esteve no curta-metragem Reluz da Rua – Casal Mosaico (2015), na série Liberdade, Liberdade (2016), no filme Canastra Suja (2016), na novela Pega Pega (2017 – 2018) e na série O Tempo Não Para (2018). Em 2019, ele atuou como Ramon Madeira na novela Bom Sucesso, um de seus trabalhos mais famosos.

Nos últimos tempos, o ganhador do Masked Singer Brasil 2022 também esteve nas séries Sessão de Terapia (2019) e Sob Pressão (2020 – 2021).

Quem eram os outros finalistas, Camaleão e o Leão?

O segundo colocado da temporada foi o Camaleão, que era o ator Thiago Fragoso. A terceira colocação ficou com a atriz e cantora Lucy Alves, que usou a fantasia de Leão.

Thiago Fragoso é um nome bastante conhecido das telinhas. O ator de 40 anos é carioca e esteve em produções famosas ao longo dos anos, como O Clone (2000 – 2001), O Profeta (2006), Senhora do Destino (2004 – 2005), Amor à Vida (2014), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), entre outras. O trabalho mais recente do ator foi na novela Salve-se Quem Puder (2020 – 2021) e no filme Medusa (2021).

Lucy Alves é bastante conhecida por ter sido vice-campeã no reality show The Voice Brasil e também pelas participações nas novelas Velho Chico (2016), Tempo de Amara (2017 – 2018), O Outro Lado do Paraíso (2018) e Amor de Mãe (2019 – 2020). Ela é natural da Paraíba e tem 36 anos.

Quem foi desmascarado ao longo da temporada

1º eliminado da temporada – Gretchen foi a primeira desmascarado do The Masked Singer Brasil 2022

2º desmascarado – Dudu Nobre usava a fantasia de bebê gigante

3º desmascarado – a atriz Leticia Colin se fantasiou de Motoqueira

4º desmascarado – Beto Barbosa era o boto salva-vidas da temporada

5º eliminado – Heloísa Périssé deixou o programa após ser desmascarada como a Coxinha

6º desmascarado – Juan Paiva participou do reality show com a fantasia de robô

7º desmascarado – A ex-ginasta Daiane dos Santos usou a fantasia de Ursinha

8º desmascarado – Amaral, ex-jogador de futebol, usava a fantasia de Cachorro Caramelo

9º eliminado – Aline Wirley estava fantasiada de Caranguejo

10º eliminado – Thaeme foi desmascarada como a Borboletinha

11º desmascarado – Negra Li usuou a fantasia de Pavão na temporada

12º desmascarados – MC Guimê e Lexa eram uma dupla e foram eliminados como Lampião e Maria Bonita

13º desmascarado – Isabel Fillardis usava a fantasia de abacaxi

