Reencontro BBB 22: Globo anuncia ‘dia 101’ na próxima quinta-feira

O Big Brother Brasil termina no dia 26 de abril, mas os espectadores vão poder ver os participantes reunidos mais uma vez na próxima quinta-feira, 28. A Globo anunciou um episódio especial de reencontro do BBB 22, assim como aconteceu no ano passado.

Que dia será o reencontro BBB 22?

O reencontro BBB 22 será na quinta-feira, 28 de abril, logo após a novela Pantanal. O episódio especial vai ao ar dois dias depois da escolha do vencedor da temporada.

O episódio é intitulado Dia 101 e deve ocorrer como no ano passado. Na dinâmica, todos os participantes voltam para a casa mais vigida do Brasil para reencontrar os colegas de confinamento. São servidas comidinhas e bebidas para integrar ainda mais os brothers.

Depois de socializarem, eles se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil para uma dinâmica comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt. Essa é a oportunidade que eles têm de ‘lavar a roupa suja’ e esclarecer os desentendimentos que aconteceram durante o programa.

Ao contrário das edições tradicionais do BBB 22, o reencontro é gravado e não há pay-per-view, ou seja, o público só verá o que a edição decidir colocar no ar.

Esse será o segundo ano que o Big Brother Brasil fará o dia 101. O primeiro foi feito em 2021, ano na qual o programa também teve 100 dias de duração. O reencontro rendeu memes, reconciliações e pedidos de desculpas.

Na próxima quinta, nossos brothers se reencontram no #BBBDia101 pra mais fogo no parquinho! 🔥 #BBB22 pic.twitter.com/rNYiLaJhym — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 22, 2022

Quem vai participar do Dia 101?

Todos os brothers participam do dia 101, ao menos os que foram eliminados pelo público. Ainda não se sabe se Maria, que foi desclassificada do reality, e Tiago Abravanel, que desistiu do programa, serão convidados para a dinâmica. Há também Rodrigo Mussi, que continua no hospital em recuperação do acidente de carro em que ele se envolveu no final do mês de março.

Luciano, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís, Lucas, Eslovênia, Linn da Quebrada, Natália, Jessilane, Gustavo, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar devem estar presentes no programa.

Enquanto isso, o público segue acompanhando os últimos dias do BBB 22. A votação para a escolha do campeão deve abrir no próximo domingo. Ainda não há mais informações sobre como será o último episódio – o programa deve divulgar os detalhes no próximo dia. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André seguem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. A última eliminação também acontece no domingo.

+ Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Scooby