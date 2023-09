Quem ganhou o Masterchef 2023: Ana Carolina é campeã

Ana Carolina foi quem ganhou o Masterchef 2023, a 10 ª temporada do reality. A chef amadora disputou a grande final do programa da Band nesta terça-feira, dia 12 de setembro, com Wilton, que é artista. Veja como foi a disputa, que contou com a apresentação de Ana Paula Padrão e decisão dos chefes Rodrigo, Helena Rizzo e Erich Jaquin.

Ana Carolina é quem ganhou o Masterchef 2023

A moradora do Grajaú, periferia de São Paulo, Ana Carolina ganhou o Masterchef 10 após seus pratos serem eleitos os melhores da noite, em comparação ao preparo de Wilton, que ficou com o segundo lugar da edição.

Para a entrada, Ana Carolina apresentou um bolinho de arroz queijo, acompanhado de purê de abóbora doce. Já Wilton preparou uma versão de velouté de frango, em referência a coxinha que a mãe preparava.

A escolha para o prato principal da paulistana foi uma rabada, um prato de alta dificuldade por causa do tempo, levando em consideração que a prova teve a duração de 1 hora.

Wilton fez um copa lombo, purê de cará e farofa cítrica. A preparação exigia diversos processos e com o tempo curto, o professor não conseguir entregar o que tinha planejado.

A final do Masterchef 10 entre Wilton e Ana Carolina teve convidados especiais, com a participação de todos os cozinheiros amadores, além da família dos finalistas.

Por fim, os dois finalistas criaram a sobremesa. Ela fez um sorvete de capim limão e ele uma mousse de chocolate com Honeycomb. Em seguida, o veredicto dos jurados não deu outra: Ana Carolina campeã. Com isso, ela se tornou a décima ganhadora do reality e se junta a um raking de peso.

1) Elisa Fernandes - 2014

2) Izabel Alvares - 2015

3) Leonardo Young - 2016

4) Michele Crispim - 2017

5) Maria Antônia Russi - 2018

6) Rodrigo Massoni - 2019

7) Anna Paula Nico - 2020

8) Isabella Scherer - 2021

9) Lays - 2022

10) Ana Carolina

Todos os participantes Masterchef 10

A 10ª edição do MasterChef Brasil contou com 18 participantes de todos os cantos do país.

1) Eduardo: 31 anos, eletricista, Joinville (SC)

2) Seiji: 28 anos, engenheiro de produção, São Mateus (ES)

3) Danilo: 39 anos, caminhoneiro, Gonçalves (MG)

4) Leonardo: 32 anos, produtor rural, Fortaleza (CE)

5) Dielen: 25 anos, pecuarista, Santa Vitória (MG)

6) Neylano: 19 anos, estudante, Manaus (AM)

7) Emanuel: 30 anos, analista de marketing, Serra Talhada (PE)

8) Camila: 31 anos, modelo, Duque de Caxias (RJ)

9) Ana Carolina: 33 anos, body piercer, São Paulo (SP)

10) Luma: 24 anos, artista visual e tatuadora, Pará de Minas (MG)

11) Ashanti: 38 anos, atriz, Florianópolis (SC)

12) Jucyléia: 57 anos, administradora, Itajaí (SC)

13) Mariane: 29 anos, bancária, Serrana (SP)

14) Gizele: 37 anos, cantora, Rio Bonito (RJ)

15) Wilton: 26 anos, professor, Santo Anastácio (SP)

16) Diego: 25 anos, militar, Rio de janeiro (RJ)

17) Endrik: 32 anos, pastor e designer, Americana (SP)

18) Stephanie: 31 anos, diretora de criação, São Paulo (SP)