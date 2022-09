A culinária brasileira e regional vai ser elevada ao nível máximo na final do Masterchef

Quem ganhou o Masterchef 2022: Lays é a campeã do reality

Lays foi quem ganhou o Masterchef 2022, a 9ª temporada do programa. A cozinheira amadora disputou a grande final do reality da Band, no dia 6 de setembro, com a engenheira Fernanda.

Veja como foi a disputa, que contou com a apresentação de Ana Paula Padrão e decisão dos chefes Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erich Jaquin.

Fernanda Lays é quem ganhou o Masterchef 2022

A participante Fernanda é quem ganhou o Masterchef 2022 após agradar o paladar dos chefs com o menu da final bem executado. A cozinheira preparou vieiras na entrada, lagosta com purê de cenoura como prato principal e um sorvete de missô como sobremesa.

A designer de 29 anos foi considera pelos colegas e pelos chefs como uma das competidoras mais fortes e temidas da temporada. Em entrevista ao site oficial da Band após o início da competição, a moça disse que pretende mudar de profissão e que deseja seguir sua paixão pela gastronomia.

Já Fernanda serviu vieiras com molho azul, rabada com legumes e uma sopa de frutas vermelhas com quenelle de baunilha.

A mineira de 29 anos de idade conquistou um feito inédito no programa: ela foi a única a ser primeira eliminada e conseguir retornar ao programa na repescagem. Até hoje, alguns participantes que retornaram na repescagem foram longe ou até ganharam a competição – como foi o caso de Izabel Alvares na segunda temporada do Masterchef – porém, nenhum desses repescados havia saído do programa na primeira semana.

Fernanda deixou a competição culinária logo na estreia do reality show culinário, em maio de 2022, e voltou ao programa no dia 12 de julho.

A ganhadora levará R$ 300 mil, prêmios e o sonhado troféu MasterChef. A campeã ainda ganha um curso completo na maior e mais renomada escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu. Já a segunda colocada poderá fazer um curso de pâtisserie para aprender com os melhores profissionais da área.

Participantes Masterchef 9

A 9ª edição do MasterChef Brasil contou com 16 participantes de todos os cantos do país concorrem ao grande prêmio de R$ 300 mil e ao desejado troféu.

Adílio – O cozinheiro amador de Pirenópolis (GO) tem 29 anos e é missionário.

Bruno – O participante tem 34 anos e atua como dentista em Barroso (MG).

Daniel – O competidor de Paulínia (SP) tem 42 anos e trabalha como gerente de vendas.

Edleide – A dona de casa de 42 anos mora em São Luís (MA).

Fernando – Cozinheiro amador de 36 anos é artesão, vendedor de produtos eróticos e tarólogo, e vive em São Paulo (SP).

Genesca – A participante tem 40 anos, é esteticista e mora em São Borja (RS).

Jason – Empresário de Florianópolis (SC) tem 40 anos.

Larissa – A participante de 24 anos é veterinária e vem de Belo Horizonte (MG).

Mário – O competidor tem 33 anos, é veterinário e vive em Niterói (RJ).

Melina – A estudante de letras tem 29 anos e vem de Salvador (BA).

Mitiko – A dentista de 38 anos é de Presidente Prudente (SP).

Paraskevi – A organizadora de eventos de 51 anos é natural de Tessalônica, na Grécia.

Rafael – O participante de 23 anos é gamer e mora no Rio de Janeiro (RJ).

Renato – O competidor tem 33 anos, é agente de saneamento básico e vive em Capitão Poço (PA).