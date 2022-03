Quem interpretou José Leôncio na novela Pantanal antiga, de 1990

Renato Góes e Marcos Palmeira ficam com o papel no remake

José Leôncio é um dos protagonistas de Pantanal, nova novela das nove. O personagem é interpretado por três atores, que vivem o personagem na primeira e na segunda fase. Foi assim também em 1990, quando Paulo Gorgulho e Claudio Marzo deram vida ao peão José Leôncio no folhetim Pantanal antigo da TV Manchete.

José Leôncio pantanal em 1990

O primeiro ator a interpretar José Leôncio na novela Pantanal foi Paulo Gorgulho. Hoje, o artista está com 62 anos de idade e fez uma participação especial no remake da Globo, mas agora como Ceci, um peão cansado da vida que leva e que passa o bastão para Joventino (Irandhir Santos). As cenas foram ao ar no primeiro capítulo da novela, no ar neste dia 28 de março na Globo.

É também na primeira fase que o pai do jovem José Leôncio desaparece durante uma caçada de marruás. Ele também conhece Madeleine, com quem tem um filho, Jove.

Já na segunda fase, o papel ficou com Cláudio Marzo, falecido em 2015, aos 74 anos, vítima de complicações pulmonares. Além de Zé Leôncio, ele também interpretou o Velho do Rio.

O ator viveu as cenas em que se reencontra com o filho Jove depois de anos longe do rapaz, que cresceu no Rio de Janeiro com a mãe Madeleine. Entretanto, os dois se desentendem.

Zé Leôncio em Pantanal 2022

No remake de Pantanal de 2022, José Leôncio apareceu ainda adolescente, interpretado pelo ator Drico Alves – o ator é conhecido por ter participado de A Força do Querer (2017). Nas cenas, o filho de Joventino conheceu Generosa (Giovana Cordeiro), com quem perdeu a virgindade. Encantado pela moça, o rapaz sugere ao pai que ela siga viagem com eles, mas o patriarca reprova a ideia.

Após uma passagem no tempo, Renato Góes vive o fazendeiro. A primeira fase do remake terá 20 episódios e o ator segue na pele do protagonista até o fim dessa parte da novela. O famoso foi um dos protagonista de Órfãos da Terra (2019), além de ter participado de Os Dias Eram Assim (2017), Velho Chico (2016), Joia Rara (2013) e mais.

Por fim, Marcos Palmeira assume o papel de José Leôncio na segunda fase. Ao contrário de Claudio Marzo, que se dividiu em três personagens na versão de 1990, o ator viverá apenas o fazendeiro no remake.

Palmeira é um dos atores mais conhecidos da Globo. Em seu currículo, estão títulos como A Dona do Pedaço (2019), Babilônia (2015), O Canto da Sereia (2013), Belíssima (2005), entre muitas outras.

