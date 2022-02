Onde está sendo gravada Pantanal? Novela estreia em março

Em breve, o público da TV Globo vai reviver a amada Pantanal com uma nova roupagem e novo elenco. O remake está atualmente em processo de produção e chega às telinhas ainda no primeiro semestre do ano. E com um cenário tão vivo quanto a natureza, onde está sendo gravada Pantanal? A emissora está de fato filmando no pantanal ou escolheu outra locação?

Onde está sendo gravada Pantanal?

Grande parte da novela Pantanal é gravada em Mato Grosso do Sul, mas também há cenas filmadas no Rio de Janeiro. A região pantaneira é cenário das cenas externas, enquanto os estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, recebem os capítulos de cenas internas.

Pantanal está sendo gravada principalmente em Aquidauana, porém, segundo apuração do Jornal Extra, mais duas cidades do Mato Grosso do Sul serão usadas como cenário: Corumbá e Miranda.

Em Mato Grosso do Sul, por enquanto, 6 fazendas da região de Aquidauana foram utilizadas como cenário para a novela, sendo uma delas a Fazenda Rio Negro; usada na versão original de Pantanal, nos anos de 1990. A cidade é localizada a 141 km de Campo Grande, capital do estado.

A produção do folhetim programou duas longas viagens, uma em 2021 e outra em 2022, para que as gravações de Pantanal pudessem acontecer sem serem afetadas pelas variações do clima local. Luciana Monteiro, produtora da Globo, explicou ao site oficial da emissora que o período de chuvas complica o acesso a determinados locais da região.

Estima-se que vivem no local cerca de 367 espécies de aves, mais de 70 tipos de mamíferos, mais de 40 espécies entre répteis e anfíbios, além de 94 espécies de peixes e 36 de invertebrados.

Fazenda da versão original da novela

Um dos locais em que Pantanal está sendo gravada é na Fazenda Rio Negro, que também foi cenário para as filmagens da novela original. O lugar é fica localizado na bacia do rio Negro, na cidade de Aquidauana.

A fazenda Rio Negro foi fundada em 1895 por Ciríaco da Costa Rondon, e ao longo de 100 anos a principal atividade econômica da propriedade foi a pecuária. Em 1999, o local foi adquirido pela ONG Conservação Internacional (CI-Brasil/Conservation International do Brasil), o que transformou 89% do espaço em RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural. A partir de 2009, a designação de RPPN passou para Sítio Ramsar – área úmida de importância internacional – e em 2010, a ONG Conservação Internacional (CI-Brasil) informou que vendeu a fazenda para a Agropecuária Santana do Deserto.

Além da novela Pantanal original e o remake do folhetim, que está sendo gravada atualmente na Fazenda Rio Negro, a novela América (2005), de Glória Perez, também usou o lugar para algumas de suas filmagens.

Gravação no Rio de Janeiro na novela Pantanal

Além das cenas de interiores que são gravadas no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa também é palco do encontro de Leôncio com a difícil Madeleine. Na trama, em viagem ao sudeste, o boiadeiro conhece a mulher e se apaixona. Ele a leva para o pantanal e eles tem um filho juntos, Jove, mas acostumada a vida na cidade, Madeleine não se dá bem com o campo e vai embora.

A personagem leva o filho com ela, na segunda fase da novela, anos depois, o rapaz retorna ao pantanal. Ele passa a conhecer melhor o pai e se envolve com Juma, com quem inicia uma relação de altos e baixos. Interpretado por Marcos Winter em 1990, no remake de Pantanal o papel de Jove será de Jesuíta Barbosa.

Elenco no Pantanal

Enquanto o elenco da versão original de Pantanal ficou isolado do mundo durante as gravações da novela em 1990, os atores do remake tem o privilégio de desfrutar do lugar e mostrar tudo nas redes sociais.

Marcos Palmeira publicou no Instagram, fim do ano passado, alguns momentos à margem do Rio Negro. O ator irá interpretar a versão mais velha de Leôncio na trama e mostrou aos fãs um pouquinho dos bastidores da novela ao lado de Dira Paes, que será Filó, e Gabriel Sater, que fará Trindade.

Uma das protagonista, Alanis Guillen viverá Juma. A jovem atriz tem mostrado nas redes imagens dos locais em que estão sendo filmadas a novela Pantanal, além de publicar cliques ao lado de espécies encontradas na região. “Sucuri, Velhor do Rio ou Luz del Fuego”, comentou a famosa em uma das fotos.

Renato Góes, que será José Leôncio na fase mais jovem do personagem, também compartilhou fotos que tirou no Mato Grosso do Sul.

Quando começa a novela Pantanal?

Pantanal ainda está sendo gravada, mas a novela já tem data de estreia, a produção chega às telinhas no dia 28 de março de 2022, segunda-feira. O folhetim vai começar sua exibição na faixa das 21h enquanto as filmagens ainda estiverem rolando, pois a emissora voltará a exibir novelas abertas. A ideia de exibir obras já totalmente gravadas, como foi o caso de Nos Tempos do Imperador e Um Lugar ao Sol, só foi utilizada durante os piores meses da pandemia do covid-19 no Brasil, pois causaram muitos atrasos, adiamentos e fechamentos de núcleos.

O remake vai substituir Um Lugar ao Sol na faixa de horário e ficará no ar até o segundo semestre de 2022, ainda não se sabe o mês em que Pantanal será finalizado. Depois, a novela das 9 será Olho por Olho, obra de João Emanuel Carneiro, autor obras famosas como Avenida Brasil (2012) e A Favorita (2008 – 2009).

Como assistir

Para assistir a novela Pantanal, que ainda está sendo gravada, há a opção de acompanhar a novela diariamente na TV Globo depois do Jornal Nacional totalmente de graça ou pagar para ver onde e quando quiser no catálogo da Globoplay.

Após a exibição diária nas telinhas, a plataforma streaming adicionará o capítulo do dia ao seu catálogo, qualquer assinante terá acesso ao conteúdo. Os valores da Globoplay variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

A TV Globo já mostrou uma cena da novela:

Quem escreveu o remake de Pantanal?

A nova versão da novela Pantanal ficou nas mãos de Bruno Luperi, o autor de 32 anos de idade é neto de Benedito Ruy Barbosa, um dos principais autores da teledramaturgia brasileira e criador da versão original de Pantanal.

Originalmente, Pantanal foi uma obra de Rede Manchete, estreou em março de 1990 e teve mais de 200 capítulos. Ao longo dos anos, a novela foi reprisada em mais de uma emissora e agora ganha seu primeiro remake.

