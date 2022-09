Quem joga hoje na Globo? Programação de futebol no domingo (18/09)

Tem futebol na Globo neste domingo, 18 de setembro, pela reta final da temporada. Entre as diferentes divisões do Campeonato Brasileirão, três partidas serão transmitidas ao vivo para todo o Brasil a partir das 16h (Horário de Brasília), logo após o programa ‘Pipoca da Ivete’. Saiba quem joga hoje na Globo e veja a programação completa.

A Globo vai passar três jogos de futebol neste domingo, 18 de setembro, em diferentes rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A e C, pela reta final da temporada no segundo turno.

Vamos começar pela elite do futebol. A bola vai rolar no aclamado clássico Fla-Flu neste domingo, no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense pela 27ª rodada. A disputa promete ser acirrada já que quem vencer vai ficar com a vice-liderança do Brasileirão. A partida vai passar em todo o Brasil, menos aos estados de BA, SC, SP e CE com narração de Luís Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Ainda na 27ª rodada do Brasileirão, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão, em Fortaleza, com foco no meio da tabela de classificação. Ambos os clubes vivem uma situação complicada neste momento e, por isso, querem a vitória de qualquer modo. A transmissão vai ser apenas aos estados de SP e CE, com Gustavo Villani no comando do microfone ao lado de Ricardinho, Ana Thaís Matos e Sálvio Spínola.

Para fechar o domingo, o duelo entre Vitória e Figueirense, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão, traz disputa e até um pouquinho de rivalidade nos gramados. O jogo vai passar na Globo entre os estados de BA e SC ao vivo, tanto no canal principal como afiliadas.

Quem joga hoje na Globo ao vivo?

Agora que você já sabe quem joga hoje na Globo, confira a programação e os detalhes.

Ceará x São Paulo – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: Globo (SP e CE), Premiere e GloboPlay

Flamengo x Fluminense – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Todo o Brasil, menos BA, SC, SP e CE), Premiere e GloboPlay

Vitória x Figueirense – Brasileirão Série C

Horário: 16h

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Onde assistir: Globo (BA e SC) e GloboPlay

Como assistir a Globo hoje no celular?

O torcedor também pode assistir ao futebol da Globo neste domingo pelo celular. É isso mesmo o que você leu torcedor, dá para acompanhar toda a programação da emissora carioca através de um clique pelo seu próprio celular ou tablet, se preferir.

O GloboPlay, plataforma de streaming da Globo, retransmite com imagens toda a programação através do aplicativo, seja para celular, tablet, computador pelo site ou na smart TV. Não é necessário ser assinante para assistir o canal da Globo, mas é preciso se cadastrar com uma conta no site.

Quer saber como entrar? Confira o passo a passo.

1 – Baixe o aplicativo do GloboPlay no seu celular, Android ou iOS, ou se preferir acesse www.globoplay.globo.com pelo navegador. Clique nos três tracinhos para cima, e depois em “Agora na TV”.

2 – Depois, a tela do mosaico do GloboPlay irá aparecer em sua tela. Clique em “assista agora” e você será redirecionado até a Conta Globo. Se já tem conta, digita o e-mail com a senha, ou entre com a conta do Facebook, Apple ou Google.

Se ainda não é membro, clique em “cadastre-se”. Preencha todos os requisitos.

3 – Assim que se cadastrar, o site do GloboPlay irá lhe redirecionar novamente ao mosaico da programação. Daí, é só curtir ao vivo e de graça o jogo de futebol.

Outros jogos do Brasileirão neste domingo

Além dos confrontos entre Ceará e São Paulo, e Flamengo e Fluminense, outras cinco partidas serão realizadas neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O destaque vai para o clássico paulista entre Palmeiras e Santos, enquanto um está na liderança e o outro briga por uma vaga na parte de cima da tabela.

Para fechar a rodada, o finalista da Libertadores Athletico receberá o Cuibá neste domingo. Por isso, confira a programação da rodada neste domingo.

RB Bragantino x Goiás – 11h (Premiere)

Flamengo x Fluminense – 16h (Globo e Premiere)

Ceará x São Paulo – 16h (Globo e Premiere)

Juventude x Fortaleza – 18h (Premiere)

América MG x Corinthians – 18h (Premiere)

Palmeiras x Santos – 18h30 (SporTV e Premiere)

Athletico PR x Cuiabá – 19h (Furacão Live e Twitch Casimiro)

