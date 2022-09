Confira as principais datas do calendário da nova temporada. Foto: Reprodução / NBA Oficial / www.nba.com

Confira o calendário com as principais datas da nova temporada da liga de basquete profissional norte-americana

Os torcedores já estão ansiosos para o início da nova temporada da NBA, a liga norte-americana de basquete profissional. Trinta equipes disputarão o campeonato, divididas em Conferência Leste e Oeste, com destaque para Warriors, o atual campeão do basquete. Mas quando começa a temporada da NBA 2022/23? confira as principais informações do torneio e o que esperar.

Data de quando começa a temporada da NBA em 2022?

A nova temporada da NBA vai começar em 18 de outubro 2022, com o início da temporada regular na liga norte-americana de basquete mais prestigiada por apaixonados por esporte.

O calendário completo da temporada 2022/23 já foi disponibilizado pela NBA. A temporada regular trará os principais embates da liga com trinta equipes, divididas em Conferência Leste e Oeste nos Estados Unidos. O fim da temporada regular está agendado para 9 de abril de 2023.

Os playoffs estão agendados para 15 de abril, logo após o fim do torneio Play-In, criado pela NBA com o intuito principal de “repescagem” entre equipes que permanecem entre o 7º ao 10º lugar em cada uma das classificações nas Conferências.

Agora que você já sabe quando começa a temporada da NBA 2022/23, confira as principais datas.

Início da Pré-temporada – 30 de setembro e 2 de outubro de 2022

Início da temporada regular – 18 de outubro de 2022

Fim da temporada regular – 9 de abril de 2023

Torneio Play-In – 11 a 14 de abril de 2023

Início dos Playoffs – 15 de abril de 2023

NBA All-Star 2023 (Salt Lake City, UT) – 17 a 19 de fevereiro de 2023

Finais da NBA (1º jogo até 7º) – 1º de junho de 2023 até 18 de junho

NBA Draft 2023 – 22 de junho de 2023

Quais times disputarão a nova temporada da NBA?

Trinta times vão jogar a temporada 2022/23 da NBA. Cada uma representa um estado e cidade dos Estados Unidos, além de Toronto, no Canadá, como é o caso do Toronto Raptors. Elas são divididas em Conferência Leste e Oeste, com quinze cada.

Não há divisões na NBA, diferente nos outros esportes. Os elencos sofrem alterações com compra e venda, e até mesmo o Draft de jovens atletas.

O Golden State Warriors é o atual campeão e, por isso, garante o favoritismo. Lakers, Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Boston Celtics também podem surpreender.

CONFERÊNCIA LESTE

Miami Heat

Boston Celtics

Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors

Chicago Bulls

Brooklyn Nets

Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets

New York Knicks

Washington Wizards

Indiana Pacers

Detroit Pistons

Orlando Magic

CONFERÊNCIA OESTE

Golden State Warriors

Phoenix Suns

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Utah Jazz

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers

Sacramento Kings

Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder

Houston Rockets

Como funciona a NBA?

São 76 anos de história dentro das quadras como a maior competição de basquete em todo o mundo. As trinta equipes são divididas em dois grupos de quinze: a Conferência Leste e Oeste, de acordo com as regiões dos Estados Unidos.

São setenta e dois jogos na temporada regular, a primeira fase da NBA. Cada vitória vale um ponto, enquanto não há empate no basquete. Se necessário, a prorrogação será realizada em quadra. Ao fim da temporada regular, os seis primeiros na tabela de cada conferência seguem para os playoffs, enquanto do 7º ao 10º disputam o torneio Play-In, espécie de repescagem.

No Play-In, o 7º colocado enfrenta o 8º, com o vencedor se classificando de maneira direta aos Playoffs. O perdedor vai enfrentar o ganhador do jogo entre o 9º e o 10º colocado da tabela. No fim, o vencedor deste último embate será o oitavo classificado dos playoffs.

Assim, a competição segue pela primeira rodada, depois a semifinal, a final de cada conferência e por fim os dois vencedores disputarão a final. Quem vencer quatro jogos primeiro é o campeão da NBA.

Onde assistir a NBA em 2022/23?

Os jogos da NBA serão transmitidos nos canais ESPN e SporTV, pela TV fechada, além da BAND, com exclusividade para a TV aberta.

A emissora da BAND exibe até dois jogos por semana ao vivo para todo o Brasil. O torcedor acompanha de graça aos confrontos no canal principal e também afiliadas. Pela TV fechada, a opção é curtir através dos canais ESPN e SporTV, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o serviço de streaming Star + e NBA League Pass, apenas para assinantes, e o canal da TNT Sports no Youtube, de graça, são as possibilidades.

A programação das transmissões dos jogos da NBA este ano ainda não foi divulgada.