Quem morre na novela Quanto Mais Vida, Melhor? Final é hoje!

O último capítulo da novela das sete vai ao ar hoje, 27, e enfim o público vai saber quem morre na novela Quanto Mais Vida, Melhor. Um dos protagonistas será levado pela Morte (A Maia), como ela havia prometido no começo da novela após dar uma nova chance para Guilherme (Mateus Solano), Flávia (Valentina Herszage), Neném (Vladimir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli) viverem depois de sofrerem um acidente aéreo.

Quem morre na novela Quanto Mais Vida, Melhor?

A escolha de quem morre na novela Quanto Mais Vida, Melhor ainda está em aberto. De acordo com o Notícias da TV, foram gravados cinco finais diferentes. Todos os atores protagonistas deixaram prontas as cenas da morte de seus personagens.

Agora cabe ao autor Mauro Wilson escolher quem não vai ganhar uma nova chance da Morte. A sinopse da novela informava que Neném seria o personagem que morreria no capítulo final. Bianca (Sara Vidal), filha do jogador, ficaria entre a vida e a morte e precisaria de um transplante de coração – seu pai se sacrificaria para que ela possa viver.

Há também a possibilidade de nenhum dos quatro morrer. A Morte não cumpriria sua promessa e todos os quatro permaneceriam vivos. No entanto, Roni (Felipe Abib), irmão bandido de Neném, seria morto no último capítulo. O rapaz fica frente a frente com a Morte durante um tiroteio, junto com os quatro protagonistas, e pediria para que o jogador de futebol não fosse morto. Seria o bandido quem cederia o coração para a sobrinha.

Para quem não se lembra, Guilherme, Flávia, Neném e Paulo sofreram uma acidente aéreo nos capítulo iniciais de Quanto Mais Vida, Melhor. Os quatro viram a Morte de perto, mas ela decidiu mais uma chance para que eles possam viver, mas com uma exceção: um deles morreria de fato depois de um ano.

Próxima novela das sete

Cara e Coragem é a próxima novela das sete que entra no ar a partir de 30 de maio. A novela é escrita por Claudia Souto, mesma autora de Pega Pega, exibida em 2017 também no horário das 19h.

A trama central gira em torno dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) que ganham a vida se arriscando em cenas de ação. A história dos protagonistas muda ao serem contratados por Clarice (Taís Araújo), empresária presidente da Siderúrgica Gusmão, que pede para que eles resgatem uma pasta com documentos importantes para uma pesquisa que caiu dentro de uma caverna.

No entanto, eles ficam na mira dos vilões Leonardo (Ícaro Silva) e Regina (Mel Lisboa), que querem colocar as mãos na pasta antes de Clarice – os documentos escondem uma fórmula de magnésio que pode gerar muito lucro para a empresa da família Gusmão.

A trama fica ainda mais intrigante quando Clarice é misteriosamente assassinada. Os dublês também descobrem que a empresária tem uma sósia, a massoterapeuta Anita (Taís Araújo), que apesar da semelhança, aparentemente não tem nenhuma ligação com a ricaça.

