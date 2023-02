Quem morreu na novela Vai na Fé: Sol e Jenifer lidam com luto

Apesar de ser uma trama cheia de momentos leves, a atual novela das 19h00 também tem seu lado dramático. O acidente que tirou a vida do marido de Sol (Sheron Menezzes) deixou o público com lágrimas nos olhos. Quem morreu na novela Vai na Fé? Será que mais alguém vai se despedir nos próximos capítulos? Confira o que se sabe até agora.

Quando estreia Terra e Paixão

Quem morreu na novela Vai na Fé?

Carlão foi quem morreu na novela Vai na Fé até agora. O personagem de Che Moais sofreu um acidente na estrada depois que um caminhão fez uma ultrapassagem perigosa.

O marido de Sol bateu no caminhão e ficou desacordado. Ben (Samuel de Assis) estava no local de moto e tentou ajudar o acidentado, que depois foi levado às pressas ao hospital. Carlão passou por uma cirurgia, mas estava muito ferido e não resistiu.

Sol recebeu a trágica notícia e a família da mocinha sofreu muito. Os capítulos de segunda (13), terça (14) e quarta-feira (15) que mostraram o acidente e depois a despedida do personagem emocionaram o público. Antes de partir, Carlão relembrou momentos felizes ao lado da família.

As cenas até foram parar nos Trending Topics do Twitter, ranking que mostra os assuntos mais comentados do momento na rede social.

os flashbacks do Carlão com a família 😭😭#VaiNaFepic.twitter.com/tzWbQHUOWU — Isaac (@Isaacpereeira) February 14, 2023

O que vai acontecer após a morte de Carlão

Após a morte de Carlão, Jenifer (Bella Campos) vai tentar encontrar seu pai biológico. A menina descobriu que não é filha dele enquanto estava no hospital esperando pela recuperação do pai e conferiu os resultados de exames de sangue. Indelicada, a enfermeira acabou falando demais e contou que com o tipo sanguíneo de Jenifer, seria impossível ela ser filha de Carlão.

Os resumos da novela Vai na Fé mostram que a jovem começará uma investigação para descobrir de quem é filha. Ela irá atrás da ajuda de Kate, Yuri, Lumiar e quem mais puder encontrar. Ela até brigará com Sol, que dirá que não pode revelar quem a engravidou.

A jovem acabará colocando as mãos em uma fotografia de Sol na juventude em um dos bailes funk que frequentava e tentará conseguir mais informações. Ela encontrará um DJ que recordará da "princesinha" e poderá lhe dar mais algumas informações.

Ainda não foi revelado quem é o verdadeiro pai de Jenifer. Por enquanto, há duas possibilidades sendo exploradas pela novela: Ben, que namorou com Sol na época em que ficou grávida, e Theo, que abusou da jovem.

Alguém mais vai morrer na novela?

Por enquanto, não há nada nos resumos da novela Vai na Fé que indique que mais personagens morrerão nas próximas semanas. Até agora, Carlão é o único que teve um final trágico.

Quem passou perto da possibilidade nos primeiros capítulos do folhetim foi Rafa (Caio Manhente), filho de Clara (Regiane Alves) e Theo (Emilio Dantas). O garoto foi tirar uma foto da lua e derrubou o celular em um espaço difícil de alcançar em sua varanda.

Ao tentar pegar o telefone, ele acabou se desequilibrando e ficou pendurado na beira do prédio. O porteiro viu e avisou Clara, que tentava desesperadamente abrir a porta do quarto do filho, que estava trancada. O menino se segurou ao máximo e foi salvo com a chegada dos bombeiros.

Apesar de lidar com a depressão e a falta de vontade de sair de casa, Rafa disse para a mãe que não tentou se matar.

Com quem Brisa fica no final da novela Travessia?