VOTAÇÃO: com quem Brisa fica no final da novela Travessia?

Brisa em altos e baixos quando o assunto é amor na novela Travessia. Ela estava prestes a se casar com Ari no começo da trama, depois engatou um romance com o hacker Oto e até noivou, mas antes do casal subir ao altar, o relacionamento também foi interrompido. Com quem ela deve ficar até o final da novela de Gloria Perez? Folhetim tem previsão de acabar no começo de maio.

Até o momento não há nada nos resumos da novela ou na mídia que indique que Brisa conhecerá outro homem que tomará seu coração até o final de Travessia. A possibilidade até pode existir, já que a produção só termina por volta da primeira semana de maio e ainda estamos em fevereiro, mas é pouco provável.

O público já é fã do casal Oto e Brisa e criar um romance do zero agora pode desagradar muito a audiência. Se por acaso algum personagem que pelo menos irá balançar o coração da maranhense for surgir, a Globo ainda não revelou o spoiler.

Brisa vai voltar com Oto na novela Travessia?

A grande aposta do público é que Brisa ficará com Oto. O romance dos dois é o mais querido entre os fãs da novela Travessia e a química entre Lucy Alves e Romulo Estrela é sempre elogiada nas redes sociais. No entanto, atualmente na trama os dois estão separados.

Depois de uma briga feia, o casal cortou laços e cancelou o casamento. Durante este tempo, Brisa ficou sozinha, mas Oto engatou um romance com Bia (Clara Buarque), com quem atualmente namora no folhetim.

Apesar de Oto já estar em outra, é esperado que o hacker volte para os braços de Brisa. Nos resumos da novela, é mostrado que os dois se reencontrarão no carnaval. A maranhense não reconhecerá o amado, que estará fantasiado, mas Oto verá a ex-noiva e ficará emocionado.

Além disso, segundo o Notícias da TV divulgou em dezembro de 2022, Brisa irá engravidar de Oto no futuro da novela. Então, espera-se que os dois voltem a namorar. Só não se sabe até então se a dupla ficará junta até o último capítulo da obra de Gloria Perez.

Brisa vai voltar com Ari em Travessia?

Antes de Travessia ir ao ar, Gloria Perez revelou em papos com a imprensa que Brisa, Oto e Ari viveriam um triângulo amoroso. A autora havia preparado alguns acontecimentos que fariam o público hora torcer pelo hacker e em outros momentos pelo acadêmico. No entanto, a vilania de Ari foi grande e o público pegou raiva do personagem logo de cara.

Depois de uma breve recaída de Brisa no início da história, que foi para a cama com o ex-namorado depois que deixou a prisão, Ari e a maranhense não voltaram a se relacionar. Não há mais nenhum tipo de atração entre a dupla. É bem visível o quanto os dois se odeiam desde que começaram a briga pela guarda de Tonho.

Por isso, é pouco provável que Brisa fique com Ari no final da novela Travessia. Apesar de Gloria Perez ter revelado antes da estreia que ainda não sabia se faria o final da personagem com Ari ou Oto porque antes queria ver as reações do público, pelo andamento da história o vilão de Chay Suede não parece ter chances de ficar ao lado da protagonista no desfecho da trama.

