Quando estreia Terra e Paixão, a próxima novela das 9

Terra e Paixão é a próxima novela das 9 da TV Globo e substituirá Travessia a partir de maio. O folhetim já deu a largada em suas filmagens e passou por uma série de trocas de títulos nos bastidores. A trama da produção ganha inspirações na infância do autor Walcyr Carrasco e terá Gloria Pires como vilã.

Quem é o pai do Tonho na novela Travessia

Que dia estreia Terra e Paixão na TV Globo?

A previsão atual é que Terra e Paixão chegue às telinhas no dia 8 de maio, segundo a revista Ana Maria. A TV Globo ainda não confirmou a data, mas em breve deve começar a divulgar o material promocional do folhetim.

Antes chamada de Terra Vermelha, o folhetim precisou alterar o título por já existir uma obra com o mesmo nome, o livro do autor paranaense Domingos Pellegrini.

Nos últimos meses, vários nomes foram especulados, como Terra Bruta, Terra Mãe e Terra Dourada, até que Terra e Paixão foi escolhido.

O título final da novela foi divulgado pelo Notícias da TV agora em fevereiro de 2023, que apesar de revelar a oficialização, conta que a TV Globo não respondeu ao portal confirmando a informação até agora. A emissora tem mantido em segredo os detalhes da produção, que começou a ser filmada em janeiro, mas ainda não ganhou chamadas na programação do canal.

Sobre o que é Terra e Paixão?

A trama de Terra e Paixão é ambientada no Mato Grosso Sul e retrata as memórias de infância do autor Walcyr Carrasco, falando sobre o meio agrícola.

O que foi divulgado até agora é que a história girará em torno de Aline (Barbara Reis), que perdeu o marido e prosperará após assumir a administração de terras na região. Ela se envolverá em triângulo amoroso e incomodará a vilã Irene (Gloria Pires).

"A lembrança da terra vermelha permaneceu em minha memória. Era uma terra excelente para o cultivo, que fazia a agricultura render. Meu tio não ganhou dinheiro. A terra vermelha nunca saiu da minha imaginação. Graças a ela, fortunas foram erguidas, porque é uma terra produtiva. Grandes fazendas foram criadas, as plantações estendidas. Ainda agora, ao voltar à região de Dourados para minhas pesquisas, confirmei: a terra vermelha é mais cara", escreveu Walcyr na sinopse da novela, segundo adiantou o Notícias da TV.

Elenco

Por enquanto, alguns nomes de pesos foram divulgados para a novela, como Gloria Pires que será a vila Irene. O ator Tony Ramos irá interpretar Antonio, marido da megera. Susana Vieira também fará parte do núcleo como a personagem Cândida, uma mulher que sabe todos os segredos de Irene.

Cauã Reymond será Caio, rapaz que se interessará pela protagonista Aline, vivida por Barbara Reis. Quem também fará deste triângulo amoroso será Johnny Massaro, que interpretará Daniel, filho de Pires no folhetim.

Quem também está cotada é Debora Ozorio, que deve viver Pietra, filha de Irene. Paulo Lessa também estará na novela e interpretará Jonatas, um produtor e ativista que também se apaixona por Aline.

Quem é o autor da próxima novela das 9?

Terra e Paixão é escrita por Walcyr Carrasco, dono de sucessos como O Outro Lado do Paraíso (2017 - 2018), A Dona do Pedaço (2019), Verdades Secretas (2015 - 2022), Amor à Vida (2013 - 2014), Êta Mundo Bom! (2016), entre muitas outras.

Querido entre o público, o autor é carta marcada em muitas reprises, nos últimos anos ele apareceu nas telinhas da TV Globo com as reexibições de O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta, que são sucesso nas tardes da emissora. Além de também integrar a grade do canal Viva com Alma Gêmea em 2022.

Walcyr nasceu em 1951 em São Paulo. De acordo com o Memória Globo, ele começou a carreira como jornalista e depois começou a escrever livros infantojuvenis e peças.

A estreia na televisão foi na década de 1980, com a novela Cortina de Vidro, do SBT. Em seguida, ele partiu para a TV Manchete em que trabalhou em algumas minisséries durante os anos 90 e só então migrou para a Globo, canal que o consagrou.

Na emissora, ele trabalhou como supervisor de texto na série Retrato de Mulher (1993) e então retornou ao SBT e Manchete para trabalhar nas novelas Fanscinação e Xica da Silva no final dos anos 90.

Foi só no começo dos anos 2000 que ele lançou sua primeira novela na TV Globo. Ao voltar para o canal da família Marinho, ele escreveu O Cravo e a Rosa (2000 - 2001), um grande sucesso da carreira.

Depois ele se envolveu em A Padroeira (2001 - 2002). Em seguida, trabalhou em Esperança (2002 - 2003) com Benedito Ruy Barbosa, Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005), Caras & Bocas (2009 - 2010), Morde & Assopra (2011), Gabriela (2012), Amor à Vida (2013 - 2014) e muitas outras.

Os trabalhos mais recente do autor são a segunda temporada de Verdades Secretas (2022) e agora a novela Terra e Paixão (2023).

Melhores novelas antigas da Globo para ver online