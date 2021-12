A identidade de quem roubou a herança da Catarina da novela O Cravo e A Rosa é um dos maiores mistérios da trama de Walcyr Carrasco. O imbróglio só é solucionado no último capítulo do folhetim, quando durante a festa de casamento de Bianca (Leandra Leal) e Edmundo (Ângelo Antônio), Petruchio (Eduardo Moscovis) faz uma revelação.

Quem roubou a herança da Catarina da novela O Cravo e A Rosa?

Petruchio faz uma grande revelação no capítulo final de O Cravo e a Rosa. Ele diz que só cedeu à sedução de Marcela (Drica Moraes) pois estava desconfiado de que ela teria roubado as apólices. O caipira revela que só agiu dessa forma para desmascarar a vilã e faz uma declaração de amor para Catarina (Adriana Esteves), a quem teve que abandonar para seguir seu plano.

Apesar da forte suspeita sobre Marcela, não foi ela quem roubou as apólices. A vilã até confessa que de fato tentou rouba-las, mas não as encontrou. Heitor (Rodrigo Faro) também tentou pegá-las para si, mas também não sabia onde elas estavam.

Finalmente é revelado que quem pegou as apólices foi Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista. A humilde senhora revela que fez isso após ver Marcela mexendo nos papéis que estavam no escritório do banqueiro e decidiu escondê-las dentro de um álbum de fotografia. Ela planejava contar o que aconteceu para Catarina, mas foi descoberta por Lindinha (Vanessa Gerbelli), que passou a chantageá-la.

Depois, Buscapé (Luís Antônio Nascimento) pegou o álbum, pois queria encontrar fotos dos seus pais, que trabalhavam para Batista.

Quando tudo é esclarecido, o álbum é devolvido e Catarina recupera sua herança.

Final de Catarina

Após descobrir que Petruchio só queria desmascarar Marcela, a protagonista e o caipira conseguem, finalmente, viver felizes para sempre.

Catarina fica grávida de gêmeos, um menino e uma menina. O garoto nasce com a personalidade do pai, enquanto a garota tem o gênio da mãe. Eles terminam a novela convivendo em harmonia.