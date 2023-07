Quem saiu do Masterchef 2023: Leonardo é eliminado

Quem saiu do Masterchef 2023 nesta semana foi Leonardo, 32 anos. O participante não se saiu bem na primeira prova da noite de comida asiática e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação com café e, por isso, acabou deixando o programa nesta terça-feira (25).

Agora restam 10 competidores na disputa.

Leonardo é quem saiu do Masterchef 2023

O cearense Leonardo saiu do Masterchef 2023 nesta semana e se tornou o mais recente participante a deixar a competição. O primeiro desafio da noite teve a comida asiática, enquanto a segunda prova, de eliminação, o desafio era harmonizar um prato com café. O chef, no entanto, apresentou um tiramisu - o que torceu o nariz dos jurados pela falta de criatividade.

Leonardo nasceu em Fortaleza, onde mora com a esposa, e é advogado. Ana Paula Padrão ficou emocionada com a eliminação e tentou animar o participante dizendo que sua vida iria mudar após a participação no reality.

O reality apresenta o jurado Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, que substitui Henrique Fogaça, além dos veteranos Erick Jacquin e Helena Rizzo.

O próximo programa será dia 1 de agosto e apenas 9 participantes que vão continuar na edição, prevista para terminar em setembro.

O MasterChef Brasil 2023 tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.