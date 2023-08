Quem saiu do Masterchef 2023: Stephanie é eliminada

Quem saiu do Masterchef 2023 nesta semana foi Sthephanie, 32 anos. A participante não se saiu bem na primeira prova da noite de comida asiática e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação com café e, por isso, acabou deixando o programa nesta terça-feira (1 de agosto).

Agora restam 10 competidores na disputa.

Sthephanie é quem saiu do Masterchef 2023

A paulistana Stephanie saiu do Masterchef 2023 nesta semana e se tornou o mais recente participante a deixar a competição. O primeiro desafio da noite teve o tema da festa do Boi-bumbá e a culinária nortista.

Na segunda prova, de eliminação, o desafio foi preparar o bolo fraisier, clássico francês feito de camadas de genoise, creme de mousseline, morangos e pasta de amêndoa (também conhecida como marizipã). O nome vem da palavra francesa para morangos "fraise".

No final do episódio, o júri anunciou que a loira estava eliminada para a surpresa do mezanino, que acreditava que ela fosse escapar do desafio por ser uma boa competidora. A jovem chefe tem mais de 110 mil seguidores nas redes sociais e é diretora criativa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ste Etzel • MasterChef 2023 (@stephanieetzel)

O reality apresenta o jurado Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, que substitui Henrique Fogaça, além dos veteranos Erick Jacquin e Helena Rizzo.

O próximo programa será dia 9 de agosto e apenas 8 participantes que vão continuar na edição, prevista para terminar em setembro.

O MasterChef Brasil 2023 tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

Veja: Bares e restaurante ao ar livre em SP