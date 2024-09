Ainda restam 11 participantes na briga pelo título de melhor chef amador de 2024, a 11ª temporada do programa.

Quem saiu do Masterchef 2024: Pietro é o 16º eliminado

Um casamento no Maasterchef? Sim, e não foi entre os participantes. É que a disputa desta terça-feira, 18 de setembro, desafiou os integrantes do programa a cozinhar para os convidados de uma festa. Mas o dia não foi de celebração para Pietro Ferrari, pois foi ele quem saiu do Masterchef hoje.

Quem foi eliminado do Masterchef hoje?

A Pietro, pauslistano de 27 anos, deixou a cozinha do Masterchef 2024 hoje, dia 17, após fazer uma receita criticada pelos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Na primeira etapa, a missão foi fazer o menu de um casamento. Para isso, os participantes foram divididos em dois grupos que fizeram a entrada, o prato principal e a sobremesa. Eram 107 pratos para cada grupo

Apesar de ambas as equipes terem sido elogiadas, só um delas subiu ao mezanino. Pietro estava no grupo com a pior nota e foi para a prova de eliminação, e o desafio não foi menor. Os competidores tiveram que preparar uma torta de três mousses, uma receita que exigia técnica e muito sabor.

Roberto, 55, teve a melhor receita da noite, já Pietro disse adeus ao prêmio.

Quem já foi eliminado em 2024?

Até agora, 13 participantes já foram eliminados, levandor em conta a repescagem.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

14: Lucas

15: Gabriela

O próximo episódio será na terça-feira, dia 17 de setembro. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

