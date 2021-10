A monarquia acabou no Brasil em 1889, quando a República foi proclamada, mas a família Orleans e Bragança, descendentes da monarquia brasileira, deram continuidade ao legado do último imperador do país. Afinal, quem são os herdeiros de Dom Pedro II?

Herdeiros de Pedro II

Se a monarquia ainda existisse no Brasil, de acordo com o Monarquia.org, o primeiro na sucessão ao trono seria Dom Luiz de Orleans e Bragança, atualmente com 83 anos. Ele é o filho primogênito do Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, e de sua esposa, a Princesa Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança.

Dom Pedro Henrique é neto de Isabel e Conde D’Eu, sendo Luiz bisneto do casal imperial e trineto de Dom Pedro II. O herdeiro é formado em Engenharia Química, e após passar anos na Europa, retornou ao Brasil em 1967, estabelecendo-se em São Paulo e assumindo a direção do Secretariado de seu pai. Após o falecimento de seu pai, em 1981, Dom Luiz ascendeu à Chefia da Casa Imperial do Brasil.

Dom Bertrand e Dom Antônio são o segundo e terceiro membro da família real na sucessão do trono. Eles são irmãos de Luiz e atualmente tem 80 e 71 anos, respectivamente. Hoje, Bertrand integra a Associação de Fundadores e o rol de Diretores do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO).

Já Antônio, assim como seus irmãos, viaja pelo Brasil para participar de Encontros Monárquicos e eventos correlatos. Também é artista e já produziu mais de seiscentas aquarelas, expostas pelo país e também na Europa.

Os mais jovens na sucessão ao trono são os filhos de Dom Antônio: Dom Rafael e Dona Maria Gabriela. Rafael é o quarto na linha sucessória. Atualmente com 35 anos, o rapaz é formado em Engenharia de Produção e é sócio de uma empresa de consultoria com escritórios em Londres e Nova York .

Maria Gabriela tem 32 anos e é formada em Comunicação Social. Hoje, ela mora na Bélgica e trabalha como publicitária.

Herdeiros emitem comunicado contra Nos Tempos do Imperador

Em nota publicada nas redes sociais, em outubro, os herdeiros dizem que manifestam “com justa indignação, não apenas como seus descendentes e herdeiros dinásticos, mas também como brasileiros que verdadeiramente amam sua Pátria e valorizam sua História, nosso repúdio aos ataques da TV Globo, através de sua novela “Nos tempos do Imperador”, contra a honra do Imperador Dom Pedro II.”

Eles acusam a emissora de estar “promovendo sistematicamente, nas últimas décadas, uma verdadeira revolução cultural, caracterizada pela desconstrução dos padrões tradicionais, a promoção da extravagância, da amoralidade e da cultura do caos, e denegrindo sistematicamente a nossa Nação.”