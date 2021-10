Conheça os filhos e netos da Princesa Isabel na vida real

Em Nos Tempos do Imperador, Isabel, interpretada por Giulia Gayoso, está prestes a se casar. Na vida real, ela e seu marido Gastão de Orléans, o Conde D’Eu, tiveram três filhos e doze netos. Quem foram os filhos e netos da Princesa Isabel? Confira abaixo.

Quem foram os filhos e netos da Princesa Isabel?

Isabel demorou para conseguir engravidar e até foi cogitada a ideia de que ela e o esposo seriam inférteis. O primeiro filho do casal só nasceu dez anos depois do casamento, após a princesa fazer vários tratamentos médicos para conseguir gerar uma criança.

Na primeira gravidez, Isabel deu à luz a Luísa Vitória de Orléans e Bragança, que nasceu morta. Tempos depois, o casal teve mais três filhos: Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança (1875-1940), Luís Maria Filipe Pedro de Orléans e Bragança (1878-1920) e Antônio Gastão de Orléans e Bragança (1881-1918).

Ainda crianças, os filhos da princesa foram exilados junto com toda a família real após a proclamação da república em 1889. Na França, Dom Luís Maria e Dom Antônio Gastão tentaram entrar para o exército da França, mas foram recusados. Então, os dois irmãos se alistaram para fazer parte do exército do Império Austro-Húngaro, onde fizeram carreira militar.

Pedro, o filho primogênito de Isabel e Conde d’Eu, estudou no Império Áustro-Húngaro e serviu ao exército francês. Ele se casou em 1908com Elizabeth Dobrezenicz, que não possuía título de nobreza. Foi então que o Príncipe do Grão Pará abdicou ao trono para poder ficar junto de sua amada, o que fez com que Luís se tornasse o primeiro na linha de sucessão.

Em 1930, ele retornou ao Brasil, onde passou seus últimos anos. Pedro morreu em 1940 e seus restos mortais estão no Mausoléu Imperial, na Catedral de São Pedro de Alcântara.

Pedro e Elizabeth tiveram cinco filhos. Já Dom Luís Maria se casou com Maria Pia e do matrimônio nasceram Pedro Henrique (1909-1981), Luís Gastão (1911-1931) e Pia Maria (1913-2000).

Com quem a princesa vai casar?

Assim como na vida real, Isabel escolheu o Conde D’Eu (Daniel Torres) para se casar, enquanto Leopoldina (Bruna Griphao) está apaixonada por Augusto (Gil Coelho).

O Conde foi convidado por Luísa, enquanto Augusto foi chamado ao Brasil por Teresa Cristina (Letícia Sabatella). O Duque de Saxe-Coburgo-Gota é o preferido da imperatriz. Em um primeiro momento, a imperatriz ficou muito chateada com a escolha da filha – ela queria que Isabel se casassem com Augusto, e não com Gastão.