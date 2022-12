The Masked Singer jurados: quem está na temporada de 2023?

Os The Masked Singer jurados da nova temporada, marcada para começar em janeiro, já começaram a ser divulgados. Taís Araújo e Eduardo Sterblitch seguem na bancada, enquanto Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi deixam o elenco. A novidade fica por conta de Sabrina Sato, que chega para se juntar aos veteranos, e outro novo convidado que será anunciado em breve.

Sabrina Sato se junta aos The Masked Singer jurados

A terceira temporada do The Masked Singer conta com Sabrina Sato na bancada de jurados. A famosa foi anunciada no palco do Encontro na última quarta-feira, 30.

A apresentadora demonstrou estar bastante animada com o novo trabalho e já avisou aos colegas de bancada que é uma boa detetive. "Taís Araujo, eu te amo, Eduardo Sterblitch, meu amigo de longa data, Ivete, minha rainha, mas sou muito boa em adivinhar, uma detetive de primeira! Veio com a tática dos meus antepassados, vocês vão ficar passados quando eu adivinhar todos", disse.

Sabrina também revelou ter ficado muito feliz com o convite. "Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam com a gente", completou.

A famosa retornou à Globo neste ano após passar quase 20 anos longe de emissora. Depois de participar do BBB 3, Sabrina fez parte por dez anos do Pânico da TV. Também passou pela Band e pela Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Quem continua no The Masked Singer Brasil?

Taís Araújo e Eduardo Sterblitch seguem entre os The Masked Singer jurados. Os dois fazem parte do elenco de jurados desde a primeira temporada do programa.

A atriz atualmente é uma das protagonistas da novela das sete, Cara e Coragem, que termina em janeiro. Já Sterblitch é parte do elenco do Cine Holliúdy, programa humorístico da Globo, interpretando o personagem Leôncio Tudo Ruim. O quarto jurado do programa será anunciado em breve.

Ivete Sangalo segue como a apresentadora do The Masked Singer. A cantora também está à frente do programa desde a primeira temporada. Já Priscilla Alcântara, vencedora da edição de 2021, continua como repórter de bastidores.

Quem deixa a bancada de jurados para a nova edição é Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi. A humorista saiu do programa para estrelar uma nova série de comédia da emissora, na qual ela também é roteirista, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Ela também segue no comando do Lady Night, no Multishow.

Rodrigo Lombardi atualmente faz parte do elenco de Travessia, novela das nove de autoria de Glória Perez. O ator interpreta Moretti, um dos vilões da trama.

Quando começa a nova temporada do The Masked Singer Brasil?

A terceira temporada de The Masked Singer Brasil começa em 22 de janeiro e segue sendo exibido nas tardes de domingo da emissora.

No ar desde 2021, o The Masked Singer é um programa criado na Coreia do Sul, mas logo seu formato se espalhou pelo mundo inteiro, sendo exibido em mais de 40 países, incluindo o Brasil.

Cantores, atores, jornalistas e outros famosos se apresentam para os jurados completamente fantasiados, da cabeça aos pés, que devem tentar adivinhar quem está por trás das máscaras. A identidade de cada um deles só é revelada para o público, e também para o próprio júri, no momento da eliminação. Nem mesmo a apresentadora saberá quem está cantando.

Os mascarados duelam entre si. Quem decide quem deve avançar para a próxima fase é a plateia presente nas gravações, que vota em seus favoritos. Já os menos votados ficam nas mãos dos jurados, que decidem os participantes que seguem no programa e o eliminado da semana.

Na segunda temporada do Masked Singer, o vencedor levou para casa o troféu, o prêmio de R$ 150 mil reais e R$ 100 mil em criptomoedas. A premiação deste ano ainda não foi anunciada.