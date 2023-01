Quem saiu do Masked Singer hoje: Erika Januza é a 2ª eliminada

A atriz Erika Januza, 27 anos, foi quem saiu do Masked Singer hoje, dia 29/01. A escolha final do programa apresentado por Ivete Sangalo foi entre ela, vestida de Broco Lee, e o casal Romeu e Julieta. A arista se apresentou com música da Anitta.

Broco Lee foi quem saiu do Masked Singer hoje

A Broco Lee foi quem saiu do Masked Singer hoje, fantasia de Erika Januza. A dinâmica teve 2 combates (um duplo e um triplo), e a plateia escolheu o melhor de cada e os jurados salvaram dois participantes. O último foi desmascarado.

As apresentações deste domingo embalaram Sabrina Sato, Matheus Solano, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch, que tentaram descobrir os mascarados da estreia.

Assista ao vídeo do Masked Singer hoje:

AVISA QUE É ELA 🗣️ A @erikajanuza é a nossa Broco Lee e eu tô aqui passada 🥦 😱 Vocês acertaram seus palpites? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/lVWGUbTv8d — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023



Quem já saiu Masked Singer Brasil

1ª desmascarado - Paulo Betti como Coelho

2ª desmascarada - Erika Januza Quem saiu do Masked Singer hoje

Quem continua no Masked:

Abelha-rainha

Vovó Tartaruga

Dinossauro

Capivara

Filtro de Barro

Galo

Milho de Milhões

Coruja

DJ Vitória-Régia

Circo

Romeu e Julieta

Os Suculentos

O que é o programa da Ivete?

A franquia The Masked Singer é famosa em todo o planeta e já tem diversas edições ao redor do mundo, como no Brasil. No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.

Na próxima semana tem mais disputas! O The Masked Singer Brasil vai ao no domingo, 15h45, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Leia também sobre o reality da Globo:

The Masked Singer Brasil: com funciona o reality