Alcides (Juliano Cazarré) é quem vai matar o Tenório na novela Pantanal. O amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) será vítima de mais uma crueldade do ex-patrão, mas não deixará barato e vai se vingar do grileiro nos capítulos finais da novela com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira).

Quem vai matar o Tenório na novela Pantanal será Alcides

Alcides finalmente vai conseguir concluir sua vingança contra Tenório na reta final da novela das nove. Mas antes, será vítima de uma última crueldade do grileiro.

Tenório não desistiu de fazer da vida do peão e de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) um inferno. Em breve, o marido de Zuleica (Aline Borges) vai armar uma emboscada para conseguir atrair o ex-funcionário e sua ex-mulher para um local isolado e consegue capturar os dois.

O vilão dá sequência a sua vingança e, ao invés de castrar Alcides, ele cometerá uma violência sexual contra o ex-funcionário, conforme adiantado pelo Notícias da TV. A cena não será explícita, mas ficará subentendido ao público que Tenório estuprou o rapaz. Ele também ameaçará cometer o mesmo ato com Maria Bruaca, que vai implorar para que o ex-marido não mate seu amante.

Alcides permanecerá vivo e mais disposto que nunca para se vingar do crápula. Na reta final da trama, ele voltará na fazenda de Tenório, levando Zaquieu junto, para um duelo final.

Na primeira versão da trama, o peão já chegou anunciando sua vingança. Maldito, chegou a tua hora!”, grita Alcides.“Ara, o que é isso, seu peãozinho de merda. Não está satisfeito? Voltou pra morrer?”, responde Tenório. “Só saio daqui depois que você tiver virado comida de piranha!”.

Por pouco Alcides não leva a pior. Tenório está armado e saca o revólver para atirar no rival, quando é distraído por Zaquieu, que grita “cuidado, Alcides!”.

O marido de Zuleica então muda de alvo e atira no ex-mordomo. Enquanto isso, a profecia do cramulhão se concretiza: Alcides não mata Tenório com uma arma de fogo, mas sim com uma lança. Ele aproveita a distração do grileiro e enfia o objeto pontiagudo em seu abdômen.

Tenório cai morto, e Alcides ainda jogo seu corpo no rio cheio de piranhas para que elas devorem o vilão.

Velho do Rio morre em Pantanal pelas mãos de Solano?

O que acontece com as famílias de Tenório?

Depois da morte de Tenório, Maria Bruaca ficará com as terras que eram do ex-marido no Sarandi. Ela e Alcides vão se mudar do Pantanal e reconstruirão suas vidas longe dali.

Já Zuleica permanecerá na fazenda ao lado dos filhos Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana)- a enfermeira ficará com o imóvel que era do marido. Seu filho primogênito se casará com Guta (Julia Dalavia) em uma cerimônia realizada no capítulo final a trama. Os dois terão um filho e ficarão juntos no final.

Renato também ficará na região. Ele não terá mais nenhum interesse amoroso e se dedicará ao trabalho na fazenda ao lado do irmão.

Já Zaquieu, que leva um tiro de Tenório durante a briga com Alcides, é levado para o hospital às pressas e sobrevive. No entanto, ele fica triste quando seu melhor amigo vai embora do Pantanal com Maria Bruaca.

Quem vai morrer na novela Pantanal?

Mais dois personagens vão morrer em Pantanal além de Tenório. O primeiro será Solano (Rafa Sieg), que se esconde na tapera de Juma após a família Leôncio descobrir que ele, na verdade, é um matador de aluguel.

A protagonista chega na tapera e ao encontrar o assassino, se transforma em onça-pintada e mata o vilão com os próprios dentes.

No último capítulo, quem morre é José Leôncio. O rei do gado terá um infarto na manhã seguinte ao seu casamento com Filó (Dira Paes) e sua alma finalmente se reencontrará com a do Velho do Rio, que lhe passará seu legado e contará tudo o que lhe aconteceu no dia de seu desaparecimento.

Pantanal termina em 7 de outubro, sexta-feira. A partir do dia 10, o público passa a acompanhar Travessia, de Gloria Perez.