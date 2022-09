Velho do Rio morre em Pantanal pelas mãos de Solano?

Velho do rio morre Pantanal? Relembre final original de 1990 e saiba o que acontecerá com Solano nos próximos capítulos - Foto: Reprodução/Globo

Vilão dá de cara com cobra gigante durante passeio de barco com Roberto.

As chamadas do próximo capítulo do remake de Pantanal mostraram que o vilão do ator Rafa Sieg, o matador de aluguel Solano, vai ficar cara a cara com uma sucuri. O trecho da cena já despertou a curiosidade para saber se a cobra é de fato a entidade e se por acaso o Velho do Rio morre em Pantanal por causa do jagunço. Na versão de 1990, o guardião teve um final inesperado.

Solano tem encontro com sucuri

Solano vai se deparar com uma sucuri durante um passeio de barco com Roberto (Cauê Campos) no capítulo desta quinta-feira (8), segundo os resumos cedidos pela TV Globo. No entanto, não se sabe até agora se o animal será o Velho do Rio em sua forma de cobra ou apenas uma sucuri qualquer da região.

O momento será decisivo, pois acarretará na morte de Roberto, o filho mais novo de Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício). Porém, o que se sabe até agora é que a cobra não sofrerá ferimentos. Por isso, mesmo se a sucuri for o Velho do Rio, o final da entidade deve ser o mesmo da versão de 1990, em que o guardião não morreu e passou seu manto adiante.

Para ninguém ficar perdido nessa história. Vamos começar contando o que acontecerá com Solano e a sucuri, independente de ela ser o Velho do Rio ou não. A Globo não liberou detalhes da cena, mas a jornalista Patrícia Kogut do O Globo já adiantou que neste capítulo de quinta-feira, o jagunço estará em um barco ao lado de Roberto, pronto para matar o rapaz, por conta das desconfianças que Roberto tem sobre o envolvimento do pai no atentado contra a vida de Zé Lucas (Irandhir Santos).

Enquanto Solano se prepara para o bote em Roberto, quem aparece é uma cobra gigante. O animal começa a entrar no barco e no desespero, Solano cairá na água. Roberto vai tentar ajudar o funcionário do pai e acabará se afogando. Quando a cobra já tiver saído de cena, Solano pulará de volta para a embarcação e puxará o corpo afogado de Roberto.

Neste momento, o jovem recobrará consciência e cuspirá a água que engoliu. Solano ficará frustrado pelo fato do rapaz ter sobrevivido. Assim, ele resolverá matá-lo com suas próprias mãos, jogará o garoto de volta para a água e o afogará. Dessa vez, Roberto não consegue retomar a consciência e Solano larga seu corpo na água.

Em seguida, o vilão vai correr até a casa do patrão e jogará a culpa da morte do rapaz nas costas da sucuri que apareceu no barco. Os personagens ficarão incrédulos com a explicação do jagunço, que diz que o rapaz foi morto pela cobra. Mais tarde, o corpo do jovem aparecerá e não haverá marcas de ataque de sucuri nele.

Para quem não sabe, esta é uma mudança realizada pelo autor Bruno Luperi para o remake. Na versão de 1990, o rapaz de fato morria ao ser devorado por uma sucuri – que não era o Velho do Rio. O jagunço contratado por Tenório assistiu a cena de longe e não ajudou o rapaz, mas não teve culpa em sua morte.

No final, Velho do Rio morre em Pantanal?

Com ou sem encontro com Solano, faz parte da curiosidade de muita gente no público se o Velho do Rio morre em Pantanal ou não. Para os ansiosos, a resposta é que a entidade sobrevive até o final da novela e é substituída por um novo Velho do Rio.

A cena marca o último capítulo da trama. Zé Leôncio sofre um infarto fulminante e morre. Por isso, ele consegue ver o pai Joventino, o Velho do Rio, pela primeira vez. O encontro da dupla acontece na beira do rio e o fazendeiro repreende o pai por nunca ter aparecido para ele.

A entidade deixa claro que isso nunca ocorreu porque Zé Leôncio nunca acreditou de verdade nas histórias sobre o guardião. Após os dois conversarem um pouco, Joventino explica para o filho que está cansado e que pretende deixar seu posto, mas que alguém precisa ficar em seu lugar para continuar protegendo a região e a família Leôncio.

Em seguida, Joventino caminha até o rio e desaparece. Quando a câmera foca novamente em Zé Leôncio, ele já está com a capa, o chapéu, cajado e demais adereços que pertenciam a seu pai. Ele então se torna o novo Velho do Rio e passa a cuidar de tudo no Pantanal.

