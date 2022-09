Quem vai morrer na novela Pantanal? 3 mortes até o final

Mais três personagens vão dizer adeus ao público nos próximos capítulos da novela dos nove. Quem vai morrer na novela Pantanal serão os vilões Solano (Rafa Sieg), Tenório (Murilo Benício) e o protagonista José Leôncio (Marcos Palmeira), que se despede da trama no último episódio.

Solano é quem vai morrer na novela Pantanal

A próxima morte de Pantanal será a de Solano. Contratado para matar a família Leôncio, o assassino é sequestrado pelos peões do rei do gado que tentam descobrir quais as verdadeiras intenções do matador de aluguel na região, mas acabam caindo na lábia dele.

Depois que Zefa (Paula Barbosa) conta que ouviu Solano falando sobre o assassinato da família, uma verdadeira caçada pelo vilão se instaura e ele foge, se escondendo na tapera de Juma (Alanis Guillen), pensando que a humilde casa está abandonada.

No entanto, ele será surpreendido pela chegada da protagonista e tentará atirar, mas será em vão. Juma se transformará em onça-pintada e partirá para cima do crápula, que será morto pela mocinha. Será possível ouvir apenas o esturro da onça e os gritos de desespero do vilão.

Tenório morre nas mãos de Alcides

Tenório também é quem vai morrer na novela Pantanal. Nos próximos capítulos, o vilão vai armar uma vingança contra o Alcides e a ex-mulher, mas conforme adiantado pelo Notícias da TV, o autor Bruno Luperi cortou a cena de castração e a substituiu por uma de violência sexual. A sequência dará a entender que o pai de Guta (Julia Dalavia) estuprou o ex-funcionário como forma se de vingar.

Mas o grileiro não ficará impune. Alcides vai fazê-lo pagar por tudo o que fez para sua família no Sarandi e por todo sofrimento que fez Maria Bruaca (Isabel Teixeira) passar. Na primeira versão da trama, o peão foi atrás do crápula em sua fazenda para se vingar e levou Zaquieu (Silvero Pereira) com ele.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o ex-mordomo distrai o grileiro, que ao invés de mirar no peão, acaba acertando o funcionário de Mariana (Selma Egrei).

Enquanto o marido de Zuleica (Aline Borges) está distraído, Alcides acerta uma lança no abdômen do crápula, que cai morto no chão. O corpo dele é jogado para as piranhas, que terminam de fazer o serviço.

Já Zaquieu é levado às pressas para um hospital em Campo Grande e sobrevive ao tiro.

José Leôncio sofre um infarto no último capítulo

José Leôncio morre no último capítulo de Pantanal, logo após seu casamento com Filó (Dira Paes). Na manhã seguinte a união, o fazendeiro acorda com uma forte dor no peito e desce as escadas, sentando-se no sofá da sala.

A dor começa a ficar cada vez mais intensa, fazendo com que o rei do gado perca a consciência. É então que sua alma vai para o mundo espiritual, onde finalmente se encontra com o Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade conta para o filho tudo o que aconteceu no dia em que desapareceu – ele revela que foi mordido por uma cobra enquanto caçava marruás e não sobreviveu.

O Velho diz que chegou sua hora de descansar e passa seu legado para José Leôncio, que se torna o novo protetor das belezas naturais do Pantanal. Enquanto isso, na fazenda, Filó, Jove (Jesuíta Barbosa), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) choraram a morte do protagonistas.

Nas cenas finais, após um salto no calendário, os filhos de Juma e Irma (Camila Morgado) aparecem já crescidas, conversando com o Velho – apenas eles conseguem ver José Leôncio no mundo espiritual. Enquanto isso, Filó se lamenta pois o marido nunca apareceu para ela em forma de entidade.