Quem vai transmitir Carnaval e quando assistir os desfiles

O feriado do Carnaval já passou, mas o habitual desfile das escolas de samba ainda irá acontecer em 2022. Quem vai transmitir Carnaval? Adiados por causa da pandemia do covid-19, os desfiles vão ser exibidos nas telinhas de todo o Brasil.

Os desfiles das escolas do Rio de Janeiro e São Paulo vão ser transmitidos pela TV Globo no mês de abril, entre os dias 20 e 23. Assim é possível assistir ao vivo por qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou pela aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que qualquer usuário da plataforma assista gratuitamente a programação em tempo real do canal.

A única obrigatoriedade para usar a aba da Globoplay é a realização de um cadastro no streaming. Será necessário informar nome completo, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora, além de um e-mail válido e uma senha que será usada no site. Depois da confirmação por e-mail, seu acesso estará liberado.

Quando o Carnaval vai ser transmitido

A TV Globo separou a exibição das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, os desfiles do Rio serão transmitidos localmente e por todo o país, já os das escolas de São Paulo ficarão centradas apenas no próprio estado, como informou a assessoria da emissora ao Purepeople e Jornal Extra.

A Globo vai transmitir o Carnaval da seguinte forma: nos dias 20 e 21 (quarta e quinta), a emissora irá exibir apenas os desfiles do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro, localmente. Já nos dias 22 e 23 de abril (sexta e sábado), será realizado os desfiles dos Grupos Especiais de São Paulo e Rio de Janeiro. O desfile de São Paulo ficará em exibição apenas na região de São Paulo, enquanto o do Rio de Janeiro será transmitido em todo o país.

Quando é a apuração?

A Globo vai transmitir a apuração dos desfiles de Carnaval no domingo, dia 24 de abril. A exibição seguirá o mesmo padrão, apuração de São Paulo apenas nas televisões de São Paulo, e a do Rio de Janeiro vai ser transmitida em todo o Brasil.

No dia 26 de abril, terça-feira, está prevista para acontecer o desfile das campeãs. Os ensaios das escolas de samba já começaram.

Campeãs atuais

Unidos do Viradouro é a atual campeã do Rio de Janeiro, esta é a segunda vez que o grupo conquista um título na história. A competição aconteceu em 2020, já que 2021 cancelou qualquer tipo de desfile ou comemoração de Carnaval por causa da covid-19.

A Unidos do Viradouro exibiu o enredo “Viradouro de alma lavada” e somou 269,6 pontos no total. A vice-campeã da edição foi a Grande Rio e em terceiro veio a Mocidade.

Em São Paulo, a grande campeã foi Águia de Ouro, que somou 269,9 pontos, o enredo escolhido foi “O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Esta foi a primeira vez que a Águia de Ouro foi campeã, a escola mostrou a evolução no conhecimento humano, desde a Idade da Pedra.

Em segundo lugar ficou a Mancha Verde e a terceira posição foi ocupada pela Mocidade Alegre.

