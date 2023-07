R7.com votação A Grande Conquista Record da última zona de risco

A final de A Grande Conquista está chegando! Na noite desta terça, 18, mais um participante será eliminado do jogo na última Zona de Risco da temporada. Alexandre, Gabriel, Gyselle, Natália e Tiago disputam os votos do público, e o menos votado fica de fora da competição pelo prêmio de R$ 1 milhão. A votação segue aberta no R7.com até a noite de hoje.

Como participar da votação no R7.com de A Grande Conquista?

Todos os cinco jogadores que continuam no programa participam da última Zona de Risco da temporada. Quatro deles vão garantir as vagas na final, enquanto um deixará o reality show na noite de hoje. Os fãs podem continuar votando na sua celebridade favorita no R7.com gratuitamente.

A Zona de Risco foi formada no programa de segunda, 17. Sandra Melquiades foi a penúltima eliminada da Mansão ao receber apenas 21,41% dos votos. A mãe de Rico disputou a preferência do público com Gyselle Soares, Natália Deodato e Tiago Servo.

Em seguida, a apresentadora Mariana Rios abriu a votação da última berlinda da temporada. Veja como votar:

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de seu smartphone ou computador;

Passo 2: clique em 'A Grande Conquista' na aba superior para ser redirecionado para a página do reality show;

Passo 3: a votação aparecerá logo na página inicial. Clique na celebridade que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas por ele;

Passo 4: aguarde o sistema computar o voto. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando acaba o programa?

A final de A Grande Conquista acontece na quinta-feira, 20 de julho, às 22h45, horário de Brasília. O evento contará com os 60 moradores da Vila na plateia e os demais jogadores da Mansão no palco.

Na quarta-feira, será aberta a votação para a escolha de quem deve levar o prêmio milionário para casa. O mais votado pelo público fica com com R$ 1 milhão, enquanto os demais saem apenas com os prêmios conquistados ao longo da temporada.

Gyselle Soares, Tiago Servo, Natália Deodato, Gabriel Roza e Alexandre Suita são os competidores que disputam a preferência do público antes da final. O último episódio do programa contará apenas com quatro participantes.

Essa foi a primeira temporada do A Grande Conquista, reality original da Record TV. A atração entrou no lugar do "Power Couple Brasil", que foi cancelado após amargar baixos índices de audiência.

Quem deve ir para a final?

Enquanto o público segue votando no R7, a parcial da enquete UOL já indica quem serão os quatro finalistas do reality show.

Em consulta realizada às 17h50, horário de Brasília, Alexandre Suita é quem somava a minoria dos votos e deve deixar o programa hoje. O influenciador digital tem apenas 10,43%.

No entanto, o resultado está bastante acirrado com Gabriel Roza, que também soma poucos votos. O ex-namorado de Bia Miranda tem 10,54% da preferência da audiência. Se os fãs de Alexandre engajarem na votação, ainda é possível mudar o resultado.

Natália Deodato e Gyselle Soares vem em segundo e terceiro lugar, mas também não possuem uma alta porcentagem. A influenciadora digital tem 14,96% dos votos, enquanto a ex-BBB soma 13,21%, respectivamente.

O único participante que não corre risco de ser eliminado é Tiago Servo. O cantor está disparado na liderança, somando 50,86% da preferência do público e está bastante perto de ser um dos finalistas da primeira temporada.

