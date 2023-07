Quem será Salomão na novela Reis?

A oitava temporada da novela Reis estreou nas telinhas da Record e focará na relação de Davi e seus filhos. Quem era criança na trama bíblica agora ganhará cenas como adulto e personagens que ainda não tinham recebido espaço começarão a se destacar. Salomão será um desses nomes, pois o herdeiro ainda é um garoto e nos próximos capítulos o público poderá conferir o crescimento do futuro rei de Israel.

VEJA - Novela Reis: quem matou Joabe na Bíblia?

Ator que será Salomão na novela Reis 2023

Nos capítulos atuais do folhetim bíblico, Salomão é interpretado pelo ator Arthur Valadares, de 15 anos de idade. O artista mirim já fez uma pequena participação na novela Salve-se Quem Puder (2020), da Globo, além de atuar na série Seis na Ilha, da Tv Brasil (2023), mas este é seu primeiro grande destaque nas telinhas.

Com o decorrer da história, a novela Reis terá mais um salto no tempo e assim o jovem será substituído pelo ator Guilherme Dellorto, de 36 anos de idade, que viverá a fase adulta de Salomão. Veterano, o artista tem mais novelas no currículo e esteve em outras produções bíblicas da Record, como Gênesis (2021), em que foi Isaque, filho de Abrãao (Zé Carlos Machado), Amor sem Igual (2019) como o personagem Pedro Antônio, rapaz que se apaixonada por Fernanda (Barbara França), e Jesus, em que viveu a versão jovem do carpinteiro José, marido de Maria de Nazaré (Juliana Xavier).

Para quem não conhece a história de Salomão, que terá grandes desdobramentos nesta temporada da novela Reis, ele foi um dos filhos de Davi mais famosos. Fruto do relacionamento com Bateseba, Salomão foi quem herdou o trono.

Apesar de ser um dos nomes mais relevantes entre os reis de Israel, a infância e juventude de Salomão não são descritas na Bíblia, por isso a novela da Record tem criado neste nova temporada alguns conflitos para o personagem que não são citados nas escrituras, como a relação conflituosa com Davi e os irmãos mais velhos. Inseguro, Salomão e os irmãos frutos do casamento de Davi com Bateseba sofrem certo preconceito dos herdeiros das outras mulheres do rei e ainda sofre ao não ter a atenção que queria do patriarca.

A história de Salomão na Bíblia começa a ser abordada no Antigo Testamento já em sua fase adulta, quando Davi está próximo de morrer e passar a coroa para frente. Mesmo sendo um dos mais novos entre os herdeiros, o filho de Bateseba acaba escolhido para assumir o trono, mas quase é passado para trás por um dos irmãos mais velhos, Adonias, filho de Hagite, que tenta conquistar a coroa antes da morte do pai.

No entanto, o golpe de Adonias dá errado e durante seus últimos dias Davi coroa Salomão. Depois da tentativa de golpe, Adonias foi mantido vivo pelo irmão mais novo, mas pouco depois, devido a pedidos ambiciosos, Adonias é condenado a morte por Salomão.

As escrituras contam que Salomão foi rei em Israel por 40 anos. Durante este período, ele construiu o primeiro Templo de Jerusalém, criou uma corte organizada e fez melhorias em Israel. Ele ficou conhecido na Bíblia por ser um homem muito sábio, inteligente e diplomático.

Assim como o pai, Salomão teve diversas esposas, mas seu número de mulheres ultrapassou muito a quantidade de Davi. Segundo o primeiro livro de Reis, como casamento era uma de suas estratégias diplomáticas de Salomão, ele chegou a se casar com setecentas princesas e ainda contou com trezentas concubinas.

Ainda segundo as escrituras, foram suas mulheres que fizeram Salomão se desviar do caminho de Deus. Enquanto envelhecia, ele começou a ser convencido por algumas de suas esposas a adorar outros deuses. Ele até fez altares para outros deuses, o que desagradou o soberano, que deixou que o reinado de Salomão fosse desgastado.

Como punição, Deus permitiu que um grande inimigo se levantasse contra o filho de Davi, ele não perdeu o trono, mas em seus últimos dias viu sei reino enfraquecido e prestes a ruir. Após morrer, Salomão acabou substituído pelo filho Roboão no trono e foi sepultado na cidade de Davi.

Leia também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?