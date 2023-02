Recopa 2023 vai passar na Globo hoje? Como assistir a final com o Flamengo (21/02)

Flamengo e Independiente del Valle disputam o primeiro jogo da Recopa Sul Americana nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, às 21h30 (Horário de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo na televisão fechada e no streaming, sem passar na TV aberta para a infelicidade do torcedor.

A Recopa reúne os campeões da Sul-Americana e Libertadores em disputa pelo título de melhor elenco do continente no futebol. São dois jogos, ida e volta, onde o campeão garante a taça e a premiação em dinheiro.

Globo vai transmitir a Recopa hoje?

A Globo não transmite o jogo entre Independiente del Valle x Flamengo nesta terça, na final da Recopa. A partida de ida vai passar apenas entre as operadoras de TV por assinatura e na plataforma online.

A Rede Globo não transmite nenhum jogo de futebol nesta terça-feira, 21 de fevereiro. A emissora transmite o capítulo inédito da novela Travessia, depois Big Brother Brasil 23 e aí a minissérie Onde Está Meu Coração.

Como a emissora não comprou os direitos de transmissão do torneio, ela também não pode transmitir. A Globo, por outro lado, adquiriu a Copa Libertadores da América, desde a fase de grupos até a final.

Além da Libertadores, a Globo também tem os direitos de imagens de estaduais, Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de torneios internacionais como a Copa do Mundo Feminina e o Mundial de Clubes, disputado em janeiro pelo Flamengo e Real Madrid.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje tem transmissão da ESPN e Star Plus às 21h30 (horário de Brasília) para todo o Brasil.

A primeira partida da Recopa não tem transmissão na TV aberta. O canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor precisa ter a emissora em sua programação para assistir.

Quem não tem a televisão paga em casa pode acompanhar no Star Plus, serviço de streaming. No entanto, é preciso ser assinante da plataforma para ter acesso completo aos conteúdos de filmes, séries, canais ao vivo e desenhos.

A mensalidade dos pacotes vão entre R$ 32,90 até R$ 55,90. Dá para assistir tanto no computador, através do site, como nos aplicativos do celular, tablet, smartv e até no videogame (PS4, por exemplo).

SKY: 198 e 598 / CLARO: 70 e 570 / OI: 70 e 160 / VIVO: 570, 462, 875 e 47 / BLU TV: 343

Qual é o próximo jogo que a Globo vai passar?

A emissora volta a transmitir futebol no fim de semana, com os estaduais. Mineiro, Catarinense, Gaúcho e Pernambucano são alguns dos campeonatos que o canal tem os direitos de transmissão.

Até o momento, o duelo entre Aimoré e Internacional, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, está confirmado na RBS TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul, às 16h30, horário de Brasília.

A emissora optou por exibir os jogos dos estaduais aos sábados este ano. O domingo, que era considerado pelo torcedor o dia sagrado de assistir futebol, agora transmite filmes, o programa The Masked Singer Brasil e Domingão com Huck.

