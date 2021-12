Ícaro Silva como Beyoncé no Show dos Famosos 2017 - Foto: Reprodução/Globo

Relembre a participação de Ícaro Silva no Show dos Famosos

Ícaro Silva deu o que falar nos últimos dias ao chamar o BBB de “entretenimento medíocre”. Nesta quarta-feira (22), o ator fez uma nova publicação, em resposta ao apresentador Tiago Leifert, em que relembrou sua performance em homenagem a cantora Beyoncé em um reality musical da Globo. Abaixo, relembre a participação de Ícaro no Show dos Famosos.

Ícaro cita performance no Show dos Famosos

Em carta aberta a Leifert, o artista alfinetou o apresentador ao dizer que “imagino que seus sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, collant, peruca e performar como a maior diva do entretenimento na história para que o país começasse a olhar pra mim”. Ícaro se refere a sua participação no Show dos Famosos, em 2017.

Na apresentação, o intérprete de Rafa em Malhação (2003) cantou Crazy In Love, um dos maiores hits de Beyoncé. A apresentação garantiu ao ator a maior nota na estreia da temporada, fechando com 9,8 pontos.

Repetindo todos os passinhos e jeitos da estrela internacional, Ícaro arrancou elogios dos jurados. “Obviamente, quando um homem faz uma mulher, pode cair na caricatura. E em nenhum momento eu senti isso. Ele fez com muita categoria a voz, o gestual. Foi brilhante”, disse Miguel Falabella, que estava na bancada.

Ao longo da temporada, Ícaro fez mais performances surpreendentes ao interpretar artistas como Michael Jackson e Bob Marley. O ator garantiu o título de campeão do Show dos Famosos 2017, que também contava com a participação de Nelson Freitas, Luiza Possi, Samantha Schmütz, Emanuelle Araújo, Fafá de Belém, Enzo Romani e Eriberto Leão.

A apresentação completa de Ícaro Silva como Beyoncé está disponível para os assinantes do GloboPlay.

Entenda a briga

Com o BBB 22 a menos de um mês do início, já começam a circular nomes de possíveis participantes do grupo Camarote.

Um desses nomes é o do ator Ícaro Silva. Porém, o artista não gostou de ser citado como um dos futuros brothers e fez uma publicação em suas redes sociais negando a participação. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, disse.

O comentário do ator gerou uma onda de comentários negativos nas redes sociais. Tiago Leifert, ex-apresentador da atração, também não gostou da crítica feita pelo ex-colega de emissora e respondeu ao artista pelo Instagram.

Leifert afirmou que o ator tem o total direito de não gostar do programa, mas afirma que o comentário não foi uma crítica construtiva, mas um ataque sem fundamentos: “Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona”. O ex-global, entretanto, foi acusado pelo público da internet de ser arrogante ao dizer que o salário de Ícaro era pago com o retorno financeiro gerado pelo reality.

Na tarde de hoje, Ícaro respondeu Leifert. “Possivelmente você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa ser realmente excelente. Não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, trajetória, uma luta filha da puta diária e essa cara bonita, eu acho que nem vivo estaria. É minha entrega que paga salário”.

