Relembre a participação de Karina Bacchi na novela O Clone

Karina Bacchi esteve na novela O Clone (2001) como Muna, personagem que tentou seduzir Said (Dalton Vigh) para se casar com ele. Atualmente, a atriz faz parte do elenco da Record, mas já brilhou nas telinhas da Globo. Relembre a personagem.

Karina Bacchi esteve na novela O Clone?

A atriz fez uma participação em um dos episódios da novela O Clone, que atualmente está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo.

Na trama de Glória Perez, ela interpretou Muna, pretendente a ser a segunda esposa de Said. Apesar de ficar hipnotizado quando colocou os olhos na moça, o personagem de Dalton Vigh não queria outra mulher. Ele já estava casado com Jade (Giovanna Antonelli).

Para que o rapaz se apaixone por ela, Nazira (Eliane Giardini) diz para a moça fazer uma dança sensual para ele. “Dança de um jeito sensual, provocando ele. Você vai dançar como a gente dança para o marido”.

Apesar de Jade ser a favor do envolvimento do marido com Muna, Said foge. Ele descobre que sua própria mulher tramou o segundo casamento. “Você tramou tudo, você estava combinada com ela”, diz o pai de Khadijah (Carla Diaz). “O que tem demais uma mulher arranjar uma segunda esposa para o marido? Não é a coisa mais comum do mundo?”, questiona Jade.

Em quais outras novelas ela esteve?

Antes de embarcar de vez na carreira de apresentadora, Karina Bacchi esteve em outras novelas além de O Clone.

Na Globo, a famosa também esteve em O Quinto dos Infernos (2002), Agora é Que São Elas (2003), Da Cor do Pecado (2004) e em A Grande Família (2005). Em 2005, ela foi uma das participantes da primeira temporada da Dança dos Famosos e venceu a competição.

Além dos trabalhos na Globo, Bacchi também participou de novelas da Record e do SBT como Marisol (2002), Cidadão Brasileiro (2006) e Caminhos do Coração (2007).