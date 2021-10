Jade, interpretada por Giovanna Antonelli, é a protagonista da novela O Clone. A trama, exibida pela primeira vez em 2001, está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo. Vinte anos se passaram desde a estreia do folhetim, e com a reexibição na TV, o público tem questionado qual a idade de Giovanna Antonelli quando ela fez O Clone.

Qual a idade de Giovanna Antonelli quando ela fez O Clone?

O Clone foi exibida entre outubro de 2001 e junho de 2001. Sendo assim, Antonelli tinha 25 anos quando a novela foi ao ar pela primeira vez. A atriz nasceu em 18 de março de 1976 e tem atualmente 45 anos.

Na novela, Jade é uma jovem mulçumana que passa a morar com seu tio Ali (Stênio Garcia) após a morte de sua mãe. Ela se apaixona pelo brasileiro Lucas (Murilo Benício) e ele pela mocinha, mas eles são impedidos de ficar juntos já que o tio de Jade defende com rigor os costumes mulçumanos.

A protagonista é uma mulher de temperamento forte e decidido, mas também é romântica, astuciosa e esperta. Ela enfrenta sua família para conseguir ficar com Lucas, mas acaba se casando com Said (Dalton Vigh), o marido escolhido por seu tio. Os dois têm uma filha chamada Khadija (Carla Diaz).

Quantos capítulos tem O Clone?

O Clone tem 221 capítulos, de acordo com o Memória Globo. Porém, no Vale a Pena Ver De novo, as novelas costumam ter algumas cenas cortadas, o que pode diminuir o número de episódios que vão ao ar. Exibida entre outubro de 2001 e junho de 2002, a novela foi um verdadeiro sucesso e é lembrada até hoje por seus bordões e personagens marcantes. A trama escrita por Gloria Perez gira em torno da cultura muçulmana e aborda o tema clonagem humana.

Por ser uma novela antiga, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay. Para quem quiser acompanhar a trama no Vale a Pena Ver De Novo, os episódios vão ao ar de segunda a sexta, por volta das 16h30, horário de Brasília.