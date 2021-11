Na trama escrita por Glória Perez, Mel (Débora Falabella) luta contra o vício em drogas junto com Nando (Thiago Fragoso). Ao longo da novela, ela perde oportunidades e pessoas queridas, incluindo um amor, devido ao problema com substâncias químicas, mas consegue se recuperar. Abaixo, relembre com quem Mel fica no final da novela O Clone.

Com quem Mel fica no final da novela O Clone?

Para a felicidade da família de Mel, a jovem consegue se livrar do vício em drogas. Ela, junto com Nando, vão para uma clínica de reabilitação e ficam livres da dependência química.

Depois de se tratar, Mel vai morar com seu grande amor, Xande (Marcelo Novaes) e seu filho. Além disso, ela vai abrir a sua própria clínica de reabilitação com Nando, para ajudar outras pessoas a se livrarem do vício. A clínica será dirigida por Lobato (Osmar Prado) e levará o nome de Regininha (Viviane Victoretti), em homenagem à amiga que sumiu

No final da novela, haverá uma passagem de tempo e será mostrado Mel ganhando uma medalha ao completar um ano livre das drogas. A jovem dá um depoimento emocionado em meio aos outros participantes do grupo de narcóticos anônimos e recebe o carinho de todos a novela O Clone.

O Clone horário

A reprise de O Clone no Vale a Pena Ver De Novo vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, horário de Brasília, na Globo. O horário pode mudar de acordo com a programação da emissora.

Essa é a quarta vez que a novela está sendo exibida na TV, sendo a segunda no Vale a Pena Ver De Novo. Quem não conseguir assistir no horário da tarde, pode ver todos os capítulos no GloboPlay. Por ser uma novela antiga, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos. Os preços começam em R$22,90.