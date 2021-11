Relembre o final de Nando na novela O Clone

Após passar por muitos problemas ao longo da trama, Nando (Thiago Fragoso) vai ter um final feliz na novela O Clone. O filho de Clarice (Cissa Guimarães) e Escobar (Marcos Frota) vê sua vida indo por água abaixo quando começa a usar drogas e se vicia rapidamente, assim como Mel (Débora Falabella).

Qual o final de Nando na novela O Clone?

Nando é um jovem advogado que faz estágio no escritório dos Ferraz. É um rapaz divertido e alegre e muito querido por todos que estão a sua volta. Porém, ele muda completamente quando se envolve com drogas e fica viciado.

O mesmo acontece com Mel, filha de Lucas (Murilo Benício) e Maysa (Daniela Escobar). Os dois passam boa parte da novela causando dezenas de problemas com suas famílias e amigos devido ao vício.

Os espectadores até são levados a acreditar que os dois terão um fim trágico. Felizmente, não é isso que acontece. No final de O Clone, Nando e Mel se livram das drogas. Os dois colocam um fim na dependência química e vão para uma clínica de reabilitação.

Após deixarem a clínica, Nando e Mel decidem ajudar outras pessoas que sofrem com o mesmo problema. Os dois vão abrir uma clínica própria, sob a direção de Lobato (Osmar Prado).

Como assistir O Clone?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, horário de Brasília, na Globo. O folhetim faz parte do Vale a Pena Ver De Novo, que exibe os maiores sucessos da emissora.

Quem não conseguir assistir no horário da tarde, pode ver todos os capítulos no GloboPlay. Por ser uma novela antiga, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos.

Quando o folhetim for reprisado no Vale a Pena Ver de Novo, os capítulos serão adicionados diariamente no Globoplay, com o título ‘O Clone – Vale a Pena Ver de Novo’. A versão é disponibilizada devido aos cortes que acontecem durante a reprise.