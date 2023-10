Relembre final de Afrânio em Mulheres Apaixonadas

Personagem de Paulo Figueiredo termina com Silvia e fica feliz com outra mulher.

Afrânio pula a cerca e não tem um casamento feliz com Silvia (Natalia do Vale), que também trai o marido. O relacionamento monótono dos dois vai se estendendo na novela Mulheres Apaixonadas, até que no final o personagem de Paulo Figueiredo toma uma atitude. Veja o que acontece!

O que acontece com Afrânio em Mulheres Apaixonadas?

Afrânio e Silvia mantêm casos durante quase toda a novela Mulheres Apaixonadas. Mesmo casados, ele se encontra escondido com Rebeca (Alessandra Colasanti), funcionária da joalheira do hotel, enquanto ela dá suas escapadas com Caetano (Paulo Coronato), taxista que namora sua empregada Shirley (Renata Pitanga). Mas o relacionamento falido deles enfim ganha um ponto final nos últimos capítulos da trama.

Cansados do casamento infeliz, no capítulo 195 da versão original eles chegam a conclusão que chegou a hora de terminar tudo e resolvem se divorciar de uma vez por todas depois que o pai de Marina (Paloma Duarte) retorna de uma viagem. A separação da dupla é amigável, eles conversam civilizadamente e o ricaço afirma que nunca faltará nada financeiramente para a ex-esposa.

Durante essa despedida do casamento de décadas, Silvia fala de algumas de suas mágoas, como ter descoberto depois de todo mundo que Afrânio a traia com Rebeca, mas diz que eles não devem procurar culpados pela situação. Afrânio se desculpa por não ter sido discreto como gostaria e explica que já falou do assunto com Marina, a filha do casal, para facilitar a situação para todos. Ele não faz o mesmo que a mulher e joga na cara seu caso com Caetano, porque Silvia consegue manter em segredo sua relação com o taxista, então ele nem sabe disso.

Para finalizar o papo sobre divórcio com Silvia, Afrânio conta que vai ficar um tempo morando no hotel e que depois de uma reforma se mudará para o apartamento de Rebeca definitivamente. Apesar do ciúmes, Silvia deseja que a jovem seja uma mulher inesquecível para o executivo, que logo em seguida promete pegar suas coisas da casa da ex e partir.

Mais tarde, no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Afrânio aparece na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves ao lado da nova amada, Rebeca. A última cena do casal é de um beijo antes dos créditos de encerramento do folhetim de Manoel Carlos.

O caso de Silvia e Caetano é descoberto por Rosinha e Shirley?

Silvia consegue manter seu caso em segredo até o final da novela Mulheres Apaixonadas e assim a perua e o taxista continuam se vendo pelas costas de Rosinha (Guilhermina Guinle), que é esposa dele, e Shirley, a namorada que não sabe que ele é casado. Nenhuma das duas descobre a verdade sobre as traições do mau-caráter.

Para manter o amante por perto, Silvia tem uma atitude ainda mais ousada depois de se separar de Afrânio. Silvia tira Caetano de seu trabalho de taxista e o contrata como motorista particular dela e de Shirley. Ela pede ao traidor que anote quanto ele ganha como taxista no mês que mais fatura e que ela lhe pagará o dobro da quantia.

Para a empregada, ela oferece uma promoção e a presenteia com o cargo de governanta. Sem saber que está sendo enganada por ambas, Shirley aceita a proposta com muita animação e beija Caetano em comemoração pela nova fase da vida de ambos.

Nas últimas cenas de Silvia na novela Mulheres Apaixonadas, comemora seu plano mirabolante para ficar ainda mais perto de Caetano. Após anunciar para Shirley as novidades e seu cargo de governanta, ela troca olhares desavergonhados com o taxista, mas a empregada não percebe a relação dos dois.

