Téo fica com quem no final de Mulheres Apaixonadas?

O saxofonista Téo (Tony Ramos) se separa de Helena (Christiane Torloni) ao longo da novela "Mulheres Apaixonadas", é vítima de um tiroteio e perde Fernanda, mãe de seus filhos, mas o músico conquista um final feliz. O irmão de Lorena engata um relacionamento com uma das ex-namoradas de César (José Mayer), com quem forma uma família.

Téo fica com Laura no final da trama, depois de conhecê-la durante o período em que esteve internado no hospital. Os dois se aproximam após o saxofonista ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros nas ruas do Rio de Janeiro, o mesmo tiroteio que mata Fernanda (Vanessa Gerbelli).

A personagem de Carolina Kasting trabalha no mesmo hospital que Luciana (Camila Pitanga), onde a filha do músico faz residência. Téo é levado para o local após ser ferido e fica sob os cuidados da médica, com quem começa a flertar. Durante todo o período da internação, Laura e o saxofonista conversam bastante até que o músico tem alta. Logo após deixar o local, o personagem de Tony Ramos convida a ex-namorada de César para sair.

Quando percebe, Téo está completamente apaixonado por Laura e a convida para ir morar com ele, e ela aceita a proposta do novo namorado. Inclusive, no último capítulo, é ela quem leva o resultado do teste de DNA sobre a paternidade de Salete (Bruna Marquezine) para ele.

No início da novela, Téo era casado com Helena, mas escondia um segredo da mulher: Lucas é seu filho com Fernanda e não órfão, como ele disse. Além disso, o casal já vivia uma união infeliz há tempos.

Já Laura mantinha um caso com César, mas é dispensada por seu amado ao longo do folhetim, que começa a namorar Luciana ao mesmo tempo que se reaproxima de Helena. A médica passa a ter uma rivalidade com a nova namorada do cafajeste, até perceber que o garanhão não quer nada sério com ela e decide se afastar de vez de seu amado.

Os quatro personagens ficam livres para ter um final feliz. Helena se casa com César no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, seu grande amor. Os dois decidem deixar o passado para trás e dão uma terceira chance ao relacionamento.

Por mais improvável que seja, Laura e Téo, que são ex de César e Helena, ficam juntos. Os dois aparecem felizes no último capítulo.

Téo é pai de Salete em Mulheres Apaixonadas

Além do namoro com Laura, Téo vive outros momentos emocionantes na reta final da novela e descobre ter mais uma filha. Após a morte de Fernanda e a separação de Helena, o músico ficará balançado ao ver Salete sofrendo nas mãos da avó, que não liga para a neta e só quer saber de dinheiro.

Téo continuará visitando Salete, mas Inês (Manoelita Lustosa) dará um jeito de se aproveitar da situação. A mulher dirá para o músico que ele só continuará vendo a garota se pagar uma quantia. No entanto, Vilma (Cristina Fagundes), vizinha da megera, conta para o saxofonista que Fernanda desconfiava que ele também podia ser pai da garotinha e pede para que ele faça um teste de DNA.

O exame também é feito nos últimos capítulos da trama e, para a felicidade de Téo e Salete, o resultado é positivo. Durante a formatura do ERA, exibida nas cenas finais do folhetim, a garotinha comparece ao evento ao lado da avó. Quando ela diz que precisam ir embora, pois já está muito tarde para a neta, o músico diz que quem decide isso agora é ele. "Não precisa mais me chamar de Téo, me chame de papai", diz ele para a garota. A personagem de Bruna Marquezine passa a ficar sob os cuidados do ricaço e se livra da avó megera.

As cenas devem ser exibidas em dezembro, mês em que a reprise do folhetim no "Vale a Pena Ver de Novo" chega ao fim. A novela de Manoel Carlos será substituída por "Paraíso Tropical" (2007), que nunca ganhou uma nova edição na Globo antes - a trama foi ao ar apenas no canal Viva, em 2021. O folhetim é de autoria de Gilberto Braga e Ricardo Linhares e gira em torno da história das irmãs gêmeas Paula e Taís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini.