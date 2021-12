Relembre o final de Bianca em O Cravo e a Rosa

Irmã mais nova de Catarina, Bianca (Leandra Leal) sempre foi o oposto da personagem de Adriana Esteves. A menina era romântica e queria se casar, mas o pai (Luís Melo) não permitia que ela ficasse noiva antes da irmã, o que resultava em muito conflito. E qual é final de Bianca em O Cravo e a Rosa, será que a moça finalmente consegue trocar alianças com alguém?

Qual o final de Bianca em O Cravo e a Rosa?

No final de O Cravo e a Rosa, Bianca vai ter um final feliz e se casa com Edmundo (Ângelo Antônio). A mocinha vai perceber que Heitor, personagem de Rodrigo Faro, só quer saber de seu dinheiro e que o professor de poesias é seu grande amor. O personagem de Ângelo conta com a ajuda de Cornélio (Ney Latorraca) e consegue declarar todo o seu amor para a garota.

Para quem não lembra, os poemas que Bianca recebia em O Cravo e a Rosa eram entregues como de Heitor, mas todos escritos por Edmundo. Quando Bianca descobre a verdade, a moça se sente enganada e diz que nunca mais verá o professor, mas eventualmente as coisas se acertam entre o casal e no final de O Cravo e a Rosa ambos ficam felizes com a união.

Sem Bianca para tentar explorar, Heitor se junta a Marcela (Drica Moraes) para viver uma vida de golpes.

Por onde anda Leandra Leal?

O trabalho mais recente da atriz Leandra Leal foi na série Aruanas (2021), da Rede Globo. Antes disso, a famosa havia trabalhado em alguns filmes e curtas, O Livro dos Prazeres (2020), Cadelas (2018), Bingo: O Rei das Manhãs (2017), O Rastro (2017) e La Vingança (2016). Depois de Império, que foi finalizada em 2015, a atriz esteve na série da Globo, Justiça (2016).

Atualmente a Bianca de O Cravo e a Rosa está com 39 anos de idade e tem um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos. Até 2018, Leandra foi casada com Ale Youssef, com quem adotou uma filha, Júlia, que completou 7 anos de idade em julho deste ano.

Como assistir O Cravo e a Rosa?

A novela vem sendo exibido depois do Jornal Hoje de segunda a sexta-feira na TV Globo, a partir das 14h40. Para assistir, é simples. Sintonize no canal no horário indicado e pronto! A aba “Agora na TV” da Globoplay também permite que você assista a programação da emissora de graça.

Já para aqueles que perderam a exibição ao vivo e querem ver depois, é necessário ser assinante de algum pacote do streaming.

