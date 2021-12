Relembre o final de Candoca em O Cravo e a Rosa

A personagem de Miriam Freeland é uma boa moça, mas esconde um segredo que pode botar tudo a perder na novela de Walcyr Carrasco. Ao longo da trama ela mostra ser apaixonada por Edmundo (Ângelo Antônio), mas depois de envolve com Celso (Murilo Rosa) e ainda é cortejada por Heitor (Rodrigo Faro). Depois de muitas reviravoltas, qual o final de Candoca em O Cravo e a Rosa?

Qual o final de Candoca em O Cravo e a Rosa?

Candoca termina o folhetim ao lado de Celso, o homem a pede em casamento na reta final da novela, depois que a moça fica pobre. Quando descobre que Candoca e a mãe, Dalva (Bia Nunnes), perderam toda a herança que ganharam na novela e voltariam a ter a vida simples de antes, Celso fica radiante. A filha da costureira não entende a felicidade do rapaz após uma notícia tão triste e Celso precisa se explicar para a amada.

Ao pedir Candoca em casamento, mesmo com a moça sem dinheiro nenhum, o músico diz que é uma forma de mostrar para a garota que ele realmente a ama e não está atrás dela por interesse. Durante a cena, o personagem de Murilo Rosa diz que não tem nada de valor que possa oferecer para a jovem, mas que juntos eles podem construir uma boa vida. Candoca fica muito feliz com a declaração de Celso no final de O Cravo e a Rosa e beija o rapaz.

Antes de terminar a novela o Cravo e a Rosa ao lado de seu verdadeiro amor, o romance de Candoca com Celso quase foi por água abaixo. A dupla passou por crises no relacionamento quando Dinorá (Maria Padilha) resolveu abrir a boca e revelar que a personagem de Miriam Freeland não era virgem.

Como ficou Edmundo e Heitor?

Alvo dos olhares apaixonados de Candoca durante parte da trama, Edmundo também termina a novela O Cravo e a Rosa feliz e ao lado de sua grande paixão. O professor se casa com Bianca (Leandra Leal), que percebe que Heitor só estava interessado em seu dinheiro, o que dá fim ao triângulo amoroso.

Já Heitor continua a vida de interesseiro, no desfecho do folhetim ele se junta a Marcela (Drica Moraes), que ficou sem nem um centavo após a morte de Joaquim (Carlos Vereza), e a convida para ser sua parceira no crime. A mulher aceita a proposta e eles já começam o planejamento dos próximos golpes.

Como assistir a novela

Para quem quer assistir o final de Candoca em O Cravo e a Rosa sem esperar pela transmissão na TV, isso já é possível. Os capítulos que foram exibidos no Vale a Pena Ver de Novo em 2014 já estão disponíveis no catálogo da Globoplay – Os pacotes variam de R$ 19,90 a R$ 84,90.

Quem prefere acompanhar diariamente e de graça, o folhetim está em reprise de segunda a sexta-feira na TV Globo, depois do Jornal Hoje, a partir das 14h40.

Relembre a abertura de O Cravo e a Rosa:

