Padre Luiz na novela Espelho da Vida: como está o ator hoje

No folhetim de Elizabeth Jhin, Ângelo Antônio interpretou ao mesmo tempo os personagens Flávio e o Padre Luiz na novela Espelho da Vida. A trama se dividia em mostrar duas linhas temporais, uma no presente e outra nos anos 30. O folhetim contava até com um portal que podia ser atravessado por Cris, a protagonista vivida por Vitória Strada. Relembre o que acontece na novela e saiba como está o ator Ângelo Antônio hoje em dia!

Como está o ator Ângelo Antônio?

O ator está com 57 anos e continua com a agenda a todo vapor. O trabalho mais recente do famoso foi lançado em setembro de 2021, onde Ângelo fez parte do elenco da segunda temporada da série Segunda Chamada, já exibida pela Globo e disponível no Globoplay.

Antes disso, ele atuou no filme O Clube dos Anjos (2020), como Abel. Nos anos anteriores, o ator também esteve ocupado e trabalhou em Hebe (2019), Malhação (2017 – 2018) e na novela Espelho da Vida (2018), em que interpretou o Padre Luiz e também Flávio.

Em 2021, o ator voltou a faixa das 18h com a reprise de A Vida da Gente e agora estará de segunda a sexta na faixa das 15h na TV Globo, por conta da reexibição de O Cravo e a Rosa, novela em que interpretou Edmundo.

Qual o final do Padre Luiz na novela Espelho da Vida?

O padre, apaixonado por Piedade (Julia Lemmertz), não tem um final feliz para seu amor proibido com a mãe de Julia Castelo (Vitoria Strada) na obra de Elizabeth Jhin. O religioso morre na reta final do folhetim, vítima de febre tifoide. Em homenagem ao padre, Julia escolhe para o filho o nome ‘André Luiz’ nos últimos capítulos.

Casada com um mau caráter, Eugênio (Felipe Camargo), Piedade descobre a morte do Padre Luiz na novela Espelho da Vida enquanto está sendo mantida em cativeiro pelo cônjuge. Eugênio resolve revelar o acontecimento para a esposa como uma forma de tortura-la ainda mais.

E Flávio?

Se serve de consolo, já o outro personagem de Ângelo Antônio tem um final feliz ao lado da esposa. Ana, também interpretada por Julia Lemmertz. Os dois aparecem no final da novela arrumando as malas para retornar ao Rio de Janeiro juntos.

Relembre a novela com o vídeo da TV Globo:

Leia também – Vitoria Strada vai aparecer em Um Lugar ao Sol?