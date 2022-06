Remake de novelas da Globo: emissora pode preparar novas tramas

Com o sucesso de Pantanal, a Globo pensa em preparar novas versões de tramas que ficaram marcadas na memória dos noveleiros de plantão. Uma delas é Xica da Silva (1997), também da TV Manchete, que pode voltar ao ar depois de mais de 20 anos de sua exibição original. Veja possíveis remakes de novelas da Globo.

Xica da Silva pode ser o próximo remake de novelas da Globo

Xica da Silva foi exibida em 1997 pela TV Manchete e foi protagonizada por Taís Araújo no papel principal. Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV, a atriz deu a sua opinião sobre uma possível nova versão da novela. “Tem Jéssica Ellen, Jennifer Dias, Dandara Albuquerque, Dandara Mariana. Acho que tem que revisitar essa história agora com um outro olhar”, disse.

Quando estrelou a história, a atriz tinha apenas 17 anos de idade. “Tinha um olhar muito naturalizado há vinte e cinco anos, e eu acho que merece a gente olhar de novo para essa história, essa mulher”, disse.

A novela conta a história de Xica da Silva, uma escrava que virou rainha em pleno século 18. Ela se casa com João Fernandes, representante da Coroa Portuguesa, que a transforma na Rainha do Diamante e escandaliza a sociedade.

Rei do Gado está entre os possíveis remakes de novelas da Globo

Outra novela que pode ganhar uma nova versão é Rei do Gado. A trama foi exibida pela primeira vez em 1996 e foi um grande sucesso da emissora.

Protagonizada por Antônio Fagundes e Patrícia Pillar, o folhetim gira em torno do romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga com a boia-fria Luana. A trama teve grande importância ao levantar a discussão sobre disputa de terras.

Além da grande repercussão nacional, o Rei do Gado ganhou o Troféu Imprensa de melhor telenovela; recebeu o Certificado de Honra ao Mérito no San Francisco International Film Festival, concorrendo com 1.525 produções de 62 países, e também foi foi selecionada como hors-concours no Festival Banff, do Canadá, de acordo com o Memória Globo.

Mulheres de Areia

Mulheres de Areia passou pela primeira vez em 1973 pela Rede Tupi e ganhou uma nova versão produzida pela Globo em 1993 – ambas foram um grande sucesso e são lembradas até hoje pelas gêmeas Ruth e Raquel.

A novela foi protagonizada pela atriz Glória Pires no papel das irmãs. Em entrevista ao portal Cine Pop, Cléo Pires, filha da famosa, falou sobre uma possível nova versão da trama, mas não sabe se toparia interpretar o mesmo papel de sua mãe. “Acho muito peso. Foram dois personagens com muito peso que minha mãe fez. E eu não sei se faria tão bem quanto minha mãe fez”.

O enredo da novela gira em torno de Marcos Assunção, um homem rico que se muda para uma pequena cidade litorânea. Ruth se apaixona pelo rapaz, mas ele acaba se casando com a irmã gêmea dela, Raquel, que só quer saber do dinheiro do marido.

Quem ajuda Ruth a conquistar o coração de seu amado é Tonho da Lua, famoso por esculpir mulheres nas areias da praia. Havia também outro núcleo no folhetim, que se passava na cidade de São Paulo.

