O Tadeu é filho do Zé Leôncio? Filó fará confissão em Pantanal

Criado como afilhado do personagem de Marcos Palmeira, demorou até que o personagem de José Loreto fosse reconhecido e ganhasse seu sonhado título de filho do “rei do gado” na trama de Pantanal. Mas afinal, o Tadeu é filho do Zé Leôncio? Primeiro, Filó havia dito que o jovem era filho de outro homem, mas depois voltou atrás.

O Tadeu é filho do Zé Leôncio na novela Pantanal?

Tadeu não é filho biológico de Zé Leôncio na novela Pantanal. O assunto surge várias vezes ao longo da novela, mas a verdade só é revelada de fato na reta final da trama. O rapaz fica a par de tudo de forma inesperada e descobre por acaso que não é um dos herdeiros legítimos de José Leôncio.

Por se tratar de uma revelação do final do folhetim, ainda não há uma data exata para que o momento ocorra na versão da TV Globo. Espera-se que a cena vá ao ar entre o final de setembro e começo de outubro, pois é a época prevista para o encerramento do remake nas telinhas. Por se tratar de uma obra aberta que ainda está sendo gravada, mudanças podem ser feitas ao longo do processo.

Na versão original da Manchete, Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio ao ouvir atrás da porta da cozinha durante uma conversa entre Filó e José Leôncio sobre o assunto. Enquanto falam sobre a paternidade de Tadeu, Zé revela que já sabia que não era pai do rapaz e Filó comenta que seu maior medo era que o filho ficasse a par de tudo.

O medo de Filó se concretiza, já que Tadeu escuta tudo escondido. Após descobrir a verdade, Tadeu resolve deixar a fazenda de José Leôncio, mas no caminho ele esbarra com o velho do rio. A entidade faz o rapaz refletir sobre o amor de pai que sempre recebeu de José Leôncio e explica que família não é apenas sobre dividir o mesmo DNA. Para tranquilizar o rapaz, o velho também diz que sempre considerou e ainda considera Tadeu seu neto, independente de laços sanguíneos.

Depois da conversa, Tadeu retorna para casa. Ele abraça a mãe e se acerta com ela. Em seguida, vai até o quarto do pai e diz: “não tenho o sangue do senhor, mas sempre tive o seu coração pai. Como eu podia largar um pai desse?”. “Você sempre foi meu filho, desde moleque”, responde José Leôncio. Os dois se abraçam emocionados enquanto Filó assiste a cena da porta do quarto.

Filó revela o nome do verdadeiro pai de Tadeu?

Na versão original da novela, Filó nunca revelou quem era o pai biológico de Tadeu. A mulher disse com todas as letras que Tadeu não era filho de Zé Leôncio, mas não chegou a contar o nome de quem a engravidou. Porém, isso não gera atrito na família. Após a descoberta de Tadeu sobre sua real origem, ele continua sendo considerado um dos filhos de José Leôncio.

Tadeu vira pai antes do final da novela?

Dos três filhos de José Leôncio, apenas Tadeu não se torna pai até o final da novela. Jove sente o gosto da paternidade depois de pouco mais da metade da trama, quando Juma dá a luz a uma menina que também vira onça. Já José Lucas de Nada se torna padrasto. O primogênito de Zé Leôncio passa a criar Anterinho ao lado de Irma, o filho que a irmã de Madeleine teve com Trindade.

Tadeu não termina a novela com sua amada Zefa grávida. Os dois sobem ao altar no último capítulo e depois da troca de alianças, fazem juras de amor.

José Lucas e Jove são filhos biológicos de José Leôncio?

Muito se fala sobre José Lucas de Nada na novela Pantanal. Há quem tenha certeza do parentesco entre ele e Zé Leôncio e quem pense que o caminhoneiro pode ser um golpista atrás do dinheiro do “rei do gado”. Porém, a verdade é que Zé Lucas é realmente filho de José Leôncio. O rapaz não mentiu ao dizer que foi concebido durante a primeira vez do pai, que perdeu a virgindade com uma prostituta chamada Generosa.

Jove também é filho biológico de José Leôncio. O rapaz não é fruto de nenhuma traição de Madeleine. Após a morte de José Leôncio, no último capítulo do folhetim, Jove é quem assume os negócios do pai. Porém, ele não faz tudo sozinho, e conta com a ajuda de seus irmãos Tadeu e Zé Lucas na tarefa.

Zé Lucas se abriu para José Leôncio e foi assim que o fazendeiro chegou a conclusão que era pai do rapaz:

