Alice Wegmann próxima novela: atriz será protagonista em 2023

Alice Wegmann não tem mais contrato fixo com a TV Globo, mas isso não significa que a artista ficará longe dos folhetins. Ela será a protagonista da primeira telessérie da HBO Max, um formato narrativo híbrido que mistura a linguagem de novela com a de séries. A Alice Wegmann próxima novela será Segundas Intenções, que tem previsão de estreia para 2023.

Alice Wegmann próxima novela é Segundas Intenções, que segundo Patrícia Kogut do O Globo, é escrita por Raphael Montes e dirigida por Joana Jabace. A trama deve ter por volta dos 40 capítulos e será menor do que as novelas que se costuma ver na TV aberta.

Alice será a protagonista, a jovem Sofia. A moça vai ver sua mãe ser presa injustamente por causa da tia, personagem de Camila Pitanga, e por isso buscará se vingar da parente. A tia de Sofia se chamará Lola e será uma mulher sem escrúpulos e muito ambiciosa.

De acordo com o Notícias da TV, a previsão atual é que Segundas Intenções estreie no catálogo da HBO Max entre maio e junho de 2023. Isso, se não acontecerem novos adiamentos. O folhetim precisou adiar suas gravações por conta da fusão entre a Warner Media e o Discovery, o que mudou o cronograma da produção e causou até perda no elenco.

A Alice Wegmann próxima novela tem também a atriz Karine Teles, que recentemente esteve na faixa das 21h interpretando a Madeleine de Pantanal. Reynaldo Gianechini, que estrelou a segunda temporada de Bom Dia, Verônica agora em agosto na Netflix, Rodrigo Simas, Daniel de Oliveira e Murilo Rosa também estão cotados para o projeto. Já Antônio Fagundes, que havia sido anunciado no elenco, deixou a produção por conta dos adiamentos que interferiram na agenda do ator, de acordo com Patrícia Kogut, do O Globo.

Saída da Globo

Alice Wegmann anunciou em seu Instagram – em abril de 2022 – que após 11 anos de contrato com a Globo, não renovou com a emissora. A atriz agora não faz mais parte do quadro de atores fixos do canal, mas ainda pode participar de projetos na emissora. A diferença é que agora a atriz assinará por obra e não será exclusiva do canal, podendo participar de produções em outras emissoras ou plataformas streaming.

Na publicação que fez sobre o término do contrato, a atriz agradeceu a parceria de mais de uma década, soltou elogios para a “ex-patroa”, disse que não se tratava de uma despedida e que estava animada com seus futuros projetos.

“Cabem muitas vidas em 11 anos de TV Globo. Esse não é um post de despedida, é um post pra dizer que transformamos nossa relação. Eu sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Tô indo ali alcançar outros voos e já já eu volto para contar mais histórias junto com vocês. Foram 11 anos de parceria, 7 novelas, 4 séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Tô feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí”, escreveu no post.

Série musical com Alice Wegmann foi renovada pela Globoplay

Recentemente, o nome de Alice Wegmann tem ficado em destaque por causa da série Rensga Hits!, da Globoplay. Os primeiros episódios da atração foram para o catálogo do streaming no dia 4 de agosto e ao longo dos mês mais episódios foram liberados. Além disso, o primeiro episódio foi exibido na TV aberta e deu o que falar nas redes sociais.

Para quem gostou da história e aguarda pelos capítulos finais, previstos para serem adicionados ao catálogo da Globoplay no dia 18 de agosto, a boa notícia é que o segundo ano da série já está garantido. Erick Bretas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, até citou a possibilidade de uma terceira temporada.

“É uma história que tem potencial para muitos anos. Claro que tudo depende de como os criadores enxergam a trajetória dos personagens, para onde eles vão”, disse o diretor ao Gshow durante a festa de confraternização do elenco e equipe, que aconteceu no dia 10 de agosto.

Na trama de Rensga Hits!, Alice Wegmann interpreta a talentosa Raissa Medeiros. A moça descobre uma traição e decide largar tudo para seguir o sonho de viver da música e conseguir sucesso na indústria do sertanejo. Sua vida ganha uma reviravolta, mas ela também tem que lidar com pessoas tentando puxar seu tapete, como uma rival que rouba seu trabalho.

Enquanto a Alice Wegmann próxima novela não chega, assista o trailer de Rensga Hits!, trabalho atual da famosa:

