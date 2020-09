Resumo da novela Fina Estampa de 07 a 12/09; saiba o que acontece

Leia agora o resumo da novela Fina Estampa, novela das 21 horas da Globo, e fique por dentro dos principais acontecimentos da semana. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama é protagonizada por Lília Cabral e antagonizada por Christiane Torloni. Então veja o que acontece nos capítulos da novela Fina Estampa de 07 a 12/09, de acordo com resumo divulgado pela emissora.

Resumo de novela – Segunda, 7/09

René tenta reatar com Griselda, e Guaracy dá flagra no rival. Celina protesta por não poder assistir à audiência de Danielle. Baltazar critica Crô por acreditar que ele estava acompanhado na noite anterior. Zambeze reclama da presença de Tereza Cristina na pousada. Guaracy flagra Renê próximo a Griselda. Chiara se despede de Juan Guilherme e Fábio e segue com Vilma para o hospital. Esther agradece a Paulo por cuidar de Vitória. Íris pensa em revelar para Tereza Cristina o verdadeiro segredo sobre sua vida. Chiara morre nos braços de Vilma. Teodora se revolta ao saber que não pode viajar com Quinzinho. Danielle pede para falar antes que seja anunciada sua sentença. Tereza Cristina surpreende Pereirinha diante de seu cofre vazio.

Resumo de Fina Estampa – Terça, 8/09

Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não foi o autor do roubo. Danielle se defende diante do juiz. Marilda ameaça contar para a polícia tudo o que sabe sobre Tereza Cristina. Patrícia avisa à mãe que ela e o irmão vão morar com Griselda. O delegado Paredes intercepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza Cristina. Íris e Alice compram um caminhão. Danielle tem seu diploma cassado. Teodora avisa a Quinzé que vai embora e pede para ficar um dia com Quinzinho. Marilda se amedronta quando Tereza Cristina pede para ficar sozinha com ela na mansão. A loura misteriosa tenta falar com Ferdinand. Griselda encontra Teodora aos prantos.

Resumo de novela – Quarta, 9/09

Griselda afirma para Quinzé que ele precisa lutar por Teodora se não quiser perdê-la. Baltazar ouve Pezão elogiando Celeste e fica furioso. Patrícia sugere que ela e Antenor tenham um filho. Wallace beija Dagmar. Griselda aceita o pedido de casamento de Guaracy. Renê beija Vanessa. Letícia marca a data de seu casamento com Juan Guilherme. Crô flagra Baltazar olhando para sua janela. Pedro Jorge foge da casa de Celina. Paulo chega à casa de Esther para ajudá-la com Vitória. Marilda pede para trabalhar na casa de Griselda. Renê descobre que suas roupas foram rasgadas e procura Tereza Cristina.

Resumo de novela – Quinta, 10/09

Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda pede a opinião de Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio fotográfico. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Juan Guilherme e Vilma comentam sobre o clima entre Fábio e Carolina. Crô conta para Tereza Cristina que Marilda trabalhará na casa de Griselda. Paredes ouve a vilã marcando um encontro com seu cúmplice. A loura misteriosa consegue avisar a Ferdinand que seu telefone está sendo rastreado. Baltazar se enfurece ao ver Pezão e Celeste conversando no restaurante. Tereza Cristina orienta Ferdinand a levar Griselda para o mesmo casebre onde ele prendeu Antenor.

Resumo de Fina Estampa – Sexta, 11/09

Ferdinad avisa a Tereza Cristina que o celular dele está grampeado. Tereza Cristina planeja o próprio futuro. Crô avisa que Marilda deve cumprir aviso prévio na mansão Velmont. Griselda arma contra Tereza Cristina. Quinzé observa Teodora com Quinzinho. Baltazar enfrenta Pezão e discute com Celeste, que o expulsa de casa. Enzo e Danielle se declaram um ao outro. Mirna analisa o ensaio fotográfico de Enzo. Tereza Cristina dispensa Pereirinha. Solange consola Celeste. Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro segredo sobre a origem dela ainda não foi revelado e faz uma nova chantagem à sobrinha.

Resumo de Fina Estampa – Sábado, 12/09

Tereza Cristina pressiona Íris para saber a verdade sobre seu passado. Griselda e Guaracy passam a noite juntos. Álvaro repreende Íris por ter procurado Tereza Cristina. Zambeze pede que Álvaro conte a ela qual é o verdadeiro segredo de Tereza Cristina. Crô pensa em Baltazar. Pereirinha consola Teodora e diz que ela mudou. O delegado Paredes afirma a Joana que precisa reunir provas antes de ir atrás de Tereza Cristina. Baltazar aceita a ajuda de Crô e vai para a casa do mordomo. Renê prepara o café da manhã na casa de Griselda e Guaracy fica com ciúmes. Teodora se despede de Quinzinho. Álvaro decide contar a verdade para Tereza Cristina.

