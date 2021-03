Resumo da novela Laços de Família de 22 a 26 de março de 2021

Confira o resumo da novela Laços de Família, que está em sua reta final no “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama é de Manoel Carlos vai ar de segunda a sexta-feira às 16h40, no horário de Brasília.

O elenco conta com os atores Vera Fischer, Tony Ramos, Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo, José Mayer, Deborah Secco e Lília Cabral.

Resumo da novela Laços de Família

Resumo de segunda-feira, 22/03/2021 – Capítulo 140

Danilo chora. Fred chega em casa com flores para Helena, uma torta de chocolate e champanhe e todos comemoram o seu novo emprego, como engenheiro. Clara desdenha. Alex dá um anel para Ana e trocam juras de amor. Noêmia desmaia com a notícia da morte de Rita. Alma passa mal. A mãe de Rita, Rosa, conversa com Alma, que promete “olhar” pelos bebês. Ana e Alex casam-se na livraria. Helena exibe orgulhosa a sua barriga. Camila teme não conseguir esperar o nascimento do bebê e está bem deprimida. Clara faz charme para Martins, um cliente rico. Alma e Danilo se encontram no berçário.

Resumo de terça-feira, 23/03/2021 – Capítulo 141

Alma e Danilo se olham disfarçadamente. Íris doa sangue. Alma só conversa com Danilo sobre as crianças. Orlando se irrita ao ver Fred saindo do prédio com Capitu; depois ameaça Maurinho. Capitu reclama que está farta e se tranca na suíte. Martins convida Clara para viajar com ele pela região dos vinhos. Alma está decidida a ficar com as crianças até Danilo arrumar a própria vida. Íris conversa com Marcela e depois com César, sobre a possibilidade dela ser compatível com Camila. O médico avisa que a probabilidade é quase nula. Helena conta para Camila que vai ter uma menina, Vitória, e as duas se abraçam comovidas. Paschoal aconselha Miguel a seguir o seu coração. Helena e Fred estranham a proposta de Martins, mas Clara está decidida a aceitar. Capitu e Orlando se agridem: ele dá-lhe um tapa e ela golpeia a sua mão com a faca. Pedro dá de cara com Íris, de camisola, sentada na cama dele.

Resumo de quarta-feira, 24/03/2021 – Capítulo 142

Pedro fica abismado com a presença de Íris na sua cama. Ele ameaça bater nela mais uma vez e Íris oferece o chicote. Pedro manda-a embora acusando-a de ser cruel e mesquinha. O pessoal da clínica vibra ao saber que Helena está grávida. Camila fala de morte e Edu emocionado fala de esperança. Íris insiste que quer fazer as pazes com Camila, mas Pedro arremata que ela não tem perdão. Camila estranha ao saber que Íris esteve no hospital e conversou com César e Marcela. Pedro sorri ao saber que vai ter uma filha.

Resumo de quinta-feira, 25/03/2021 – Capítulo 143

Clara recebe flores de Martins. Alma visita Miguel. Orlando quase pega Maurinho, mas ele foge. Capitu não quer conversa com Orlando. Danilo olha com carinho os bebês. Alma nem fala com ele. Chove torrencialmente na cidade. Íris cavalga e vê Aléssio e Ingrid. Ingrid pede que a filha volte para o bom caminho. Pedro e Socorro saem à procura de Íris. Juvenal encontra Marta no alojamento feminino e acabam abraçadinhos. Pedro vê os dois vultos e socorre Íris, que está caída no chão. Socorro conta para todos sobre os fantasmas. Capitu avisa a Fred que vai deixar Orlando e ficar uns dias fora do Rio de Janeiro. Orlando vigia o edifício. Capitu pede que Simone devolva as joias para Orlando. Maurinho tira a chave das mãos de Capitu e quer levar o carro cheio de malas. Orlando armado entra no carro e sai com Maurinho. Íris joga esterco em Fábio. Capitu conta para Simone o que aconteceu e se desespera com o que pode acontecer. Maurinho perde a direção, Orlando grita e o carro bate de frente com um caminhão, explodindo a seguir.

Resumo de sexta-feira, 26/03/2021 – Capítulo 144 – Resumo da novela Laços de Família

César pede que Camila não fique no hospital. Capitu está ansiosa sem notícias de Orlando e Maurinho. Pedro oferece a Íris um tratamento psiquiátrico. A jovem chora copiosamente, o que comove Pedro. Cíntia está preocupada com o estado de Vilão. Socorro quer ir embora para o Sul. Capitu se assusta ao saber que Orlando e Maurinho estão mortos. Escondida, Íris se comove ao ouvir Pedro falar do desejo de viver em uma fazenda. Capitu decide recomeçar a sua vida, de maneira honesta, e deixa as joias com Simone. Miguel pede informações sobre um apartamento no seu prédio. Alma chega em casa com os bebês, coloca-os num quarto lindamente decorado e decide que eles vão ter o nome dos pais dela – Álvaro e Margarida. Danilo chega na casa. Capitu e Fred se beijam.

Finais dos personagens – Resumo da novela Laços de Família

Camila e Edu: após enfrentar um duro tratamento contra a leucemia, Camila (Carolina Dieckmann) consegue se curar. Com a ajuda da mãe, que consegue engravidar. Assim, ela viverá feliz ao lado de Edu (Reynaldo Gianecchini).

Helena e Miguel: a protagonista da novela também terá um final feliz. Ela se casará no último com Miguel (Tony Ramos), e juntos criarão a pequena Vitória.

Pedro e Íris: a jovem finalmente engata um romance com Pedro, seu eterno amor. Os dois se casam, e no último capítulo ela surgirá grávida.

Alma e Danilo: A ricaça acaba perdoando a infidelidade do marido e os dois terminam juntos. Alma criará os filhos gêmeos de Ritinha e colocará os nomes de Álvaro e Margarida.

Fred e Capitu: final feliz para os dois, que finalmente se casarão. Depois da morte trágica de Maurinho e Orlando, a bela vai atrás do seu verdadeiro amor.

