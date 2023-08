Resumo de Mulheres Apaixonadas de quarta: capítulo de 16 de agosto

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 16 agosto de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quarta-feira, 16/08

A novela Mulheres Apaixonadas de quarta-feira, 16, vai começar às 17h05, capítulo 057, com com a repercussão da tentativa de Heloísa esfaquear Leandro após o arquiteto dizer que a mulher é estéril.

Marcos não gosta que Raquel vá sozinha na festa de Adelaide, desconfiado que a mulher está traindo ele. Ele é grosso com ela e com Yvone. Raquel concorda em deixar que Marcos a leve e busque na festa. O vilão concorda com a ideia, mas acaba subindo na festa e ainda leva uma champanhe. Santana ingere a bebida e Raquel fica envergonhada. Quando voltam para casa, a professora apanha de Marcos.

César fala com Sérgio sobre confiança no casal, dando indiretas para Helena. Carlinhos comenta com os avós a criação do Disque Idoso. Vidinha afirma para Dóris que vai poder cuidar melhor de Sérgio se Heloísa sumir. Afrânio avisa a Cristina que terá que ir para Santiago se encontrar com Diogo. Clara vai até o apartamento de Rafaela, para grande felicidade dela. Marcos aparece na festa de Adelaide levando um champanhe, deixando Raquel com ódio.

Cláudio convida Edwiges para sair, mas ela recusa. Argemiro manda Edwiges tomar cuidado para não desperdiçar um rapaz que gosta dele. Marcos e Raquel discutem. Yvone ouve Raquel gritando e se desespera por não poder fazer nada. Gracinha consola Cláudio, que chegou chateado de seu encontro com Edwiges. Heloísa vai a uma reunião do grupo MADA.

Heloísa confessa que tentou machucar seu marido e pede ajuda, chorando muito. As outras mulheres lhe prestam solidariedade. Sérgio confessa a Helena que gosta de Heloísa, mas não acredita que o casamento deles tenha solução. Helena e Hilda e Sérgio ficam na casa de Lorena esperando que Heloísa apareça. Regina, a coordenadora do grupo MADA, explica a Heloísa que ela não deve lutar para recuperar seu marido, mas sim sua integridade.

Heloísa vai para a casa de Lorena e dá de cara com Sérgio. Ela tenta pedir desculpas, mas ele não quer conversa. Os amigos de Marcinha vão para sua casa assistir aos slides da festa. Luciana comenta com Téo que Tereza vai se mudar do apartamento. César e Matilde veem os slides com os jovens. Heloísa chora nos braços de Helena, afirmando que perdeu tudo. Sérgio sofre.

Edwiges vê uma foto sua com Cláudio e sente saudades. Gracinha e Cláudio se beijam longamente e se amam. Raquel não dá nenhuma explicação a Fred. Edwiges se preocupa com a sua virgindade. Heloisa chora, garante que vai morrer sem Sérgio e pede que Leila entregue ao marido uma carta quando ela não estiver mais no mundo. César insiste que Luciana aceite convite para ir à sua casa um dia, tranca a porta de sua sala e beija-a com ardor. Celeste sorri ao perceber que Cláudio e Gracinha estão juntos no mesmo quarto.

Como assistir a Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.