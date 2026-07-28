Resumo de Quem Ama Cuida hoje (28/7): Adriana avança com plano de vingança

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (28/7): Adriana avança com plano de vingança

O capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira, 28 de julho de 2026, será marcado pelo avanço do plano de vingança de Adriana contra Ademir. Enquanto o advogado recebe uma intimação para depor, a fisioterapeuta acompanha de perto a repercussão da denúncia sem revelar que foi ela quem ajudou a arquitetar a estratégia ao lado de Suely.

Além da crise envolvendo Ademir, Pilar também enfrenta um novo problema após perceber que seu anel desapareceu. A personagem passa a desconfiar dos funcionários e tenta descobrir o que aconteceu com a joia. Os resumos dos capítulos da novela foram fornecidos pela TV Globo.

Resumo dos próximos capítulos de Quem Ama Cuida hoje

No capítulo 61, Pedro conta a Adriana sobre o processo contra Ademir, sem saber que a fisioterapeuta participou da armação com Suely. A denúncia começa a ganhar força e coloca o advogado em uma situação delicada.

Ademir recebe uma intimação para prestar depoimento, enquanto Adriana acompanha os acontecimentos satisfeita com o andamento do plano de vingança.

Em outro núcleo da novela, Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência. Já Pilar percebe que seu anel foi roubado e decide culpar os funcionários pelo desaparecimento da joia.

Carmita manda avaliar o anel que pegou de Pilar. Enquanto isso, Bruna afirma a Tiago que ele precisa enxergá-la apenas como amiga, tentando evitar novos conflitos na relação dos dois.

O clima de tensão aumenta quando Pilar vê Elisa na rua e manda Iuri obrigá-la a entrar em seu carro.

No capítulo 62, Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência. A personagem segue envolvida nos acontecimentos enquanto a protagonista coloca seus planos em prática.

Carmita descobre que o anel da Joalheria Brandão é uma imitação e teme as consequências. Ao saber que Pilar pretende chamar a polícia para investigar o roubo, ela devolve a joia e avisa que o objeto é falso.

Ademir descobre que Pedro está representando Suely no processo e percebe que a denúncia pode ter sido planejada por pessoas próximas.

Enquanto isso, Elisa visita o túmulo de Arthur e pede ajuda para conseguir afastar Pilar de sua família. Otoniel encontra Francesca, e Adriana observa satisfeita Ademir sendo cercado pela imprensa ao chegar à delegacia para depor.

Quem Ama Cuida vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Os resumos dos capítulos são fornecidos pela emissora.