Tela Quente hoje exibe o filme Avatar: O Caminho da Água

Nesta segunda-feira, 27 de de julho, a Globo escolheu para a Tela Quente o filme “Avatar: O Caminho da Água”, um sucesso de bilheteria. A Tela Quente vai começar às 22h25, logo após a novela Quem Ama Cuida.

História do filme da Tele Quente hoje

Mais de uma década após transformar a indústria cinematográfica com o primeiro Avatar, o diretor James Cameron retorna a Pandora em Avatar: O Caminho da Água. O novo capítulo da franquia expande as fronteiras do planeta fictício ao transferir o eixo da narrativa para o ecossistema marinho, apresentando uma obra que supera as deficiências estruturais do antecessor ao apostar em um desenvolvimento de personagens substancialmente mais rico e em um espetáculo técnico sem precedentes.

A trama acompanha a família formada por Jake Sully e Neytiri anos após a expulsão inicial dos humanos. A paz do clã é interrompida com o retorno da força colonizadora militarizada, que agora conta com o Coronel Miles Quaritch reencarnado em um corpo Na’vi. Para proteger a tribo da floresta da perseguição promovida pelo vilão, a família Sully abandona seu lar e busca refúgio com o povo Metkayina, uma tribo adaptada às dinâmicas costeiras e aquáticas de Pandora.

É na transição para o novo bioma que a obra atinge seu apogeu criativo e temático. O roteiro, assinado por Cameron em parceria com uma equipe reforçada de roteiristas, descentraliza a figura do protagonista tradicional e confere protagonismo à segunda geração. O foco nos conflitos de amadurecimento dos filhos do casal Sully insere camadas de sensibilidade à narrativa, aproximando o público de arcos dramáticos universais sobre pertencimento, identidade e dinâmicas familiares.

O ponto focal da proposta ecológica do longa reside no ecossistema oceânico e na introdução dos Tulkun, criaturas semelhantes a baleias que estabelecem laços espirituais e culturais com os habitantes locais. O desenvolvimento da amizade entre o jovem Lo’ak e o marginalizado Tulkun Payakan constitui uma das sequências de narrativa visual mais eficientes da carreira do diretor. Ao humanizar as criaturas e detalhar a crueldade da exploração promovida pelos humanos, o filme constrói uma tensão dramática na qual o impacto da destruição ambiental é sentido de forma imediata e visceral.

No plano técnico, a produção estabelece um novo parâmetro para os efeitos visuais em Hollywood. O uso de computação gráfica e tecnologia de captura de movimento subaquática entrega um grau de fotorrealismo inédito no cinema comercial, superando a degradação estética observada nas grandes produções de super-heróis dos últimos anos. As sequências de ação do terceiro ato organizam o caos com clareza espacial impecável, combinando a precisão visual de Cameron a uma catarse narrativa em que a defesa do meio ambiente assume contornos heroicos.

Apesar de um primeiro ato arrastado e excessivamente expositivo, que se delonga em justificativas narrativas e em escolhas questionáveis do protagonista, Avatar: O Caminho da Água se consolida como uma realização cinematográfica superior ao filme de 2009. Ao unir uma evolução substancial de texto a uma maturidade técnica impressionante, o longa funciona tanto como um marco visual quanto como uma experiência dramática autônoma e satisfatória.