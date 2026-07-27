Vote: qual novela vai substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo? 

A novela avenida Brasil será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo até novembro, mas os noveleiros já estão pensando em qual será a próxima novela que ganhará uma edição especial. A Globo ainda não anunciou oficialmente o título, mas preparamos uma lista com algumas opções de folhetins que poderiam voltar para as telinhas ainda em 2026, usando como critério a audiência.

Cobras & Lagartos

Exibida no horário das 19h, Cobras & Lagartos é de autoria de João Emanuel Carneiro e fechou com média de 38,28 pontos.

A trama é ambientada no Rio de Janeiro e gira em torno do império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que procura um herdeiro honesto para sua fortuna. Até que ele é salvo por Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, durante um assalto, e acredita que o rapaz é ideal para se casar com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). O protagonista também tem que lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann).

Salve Jorge

Cotada para o Vale a Pena Ver de Novo, Salve Jorge foi exibida pela primeira vez em 2012, às 21h, mas continua fazendo sucesso no Globoplay. A trama escrita por Glória Perez é o sexto produto mais consumido da plataforma de streaming, na frente até de produções mais atuais como Todas as Flores (2022) e Amor Perfeito (2023).

A novela gira em torno de Morena (Nanda Costa), que abandona tudo no Brasil ao receber uma proposta para trabalhar na Turquia. A trama fechou com média de 33.97 pontos.

América

Nunca reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, América é uma das tramas mais pedidas pelos internautas. O folhetim de Glória Perez fechou com 49 pontos de média, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

O público acompanha Sol (Deborah Secco), que mesmo apaixonada por Tião (Murilo Benício), abandona tudo para viver o sonho de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Após ter o visto negado diversas vezes, a mocinha decide fazer a travessia ilegalmente pela fronteira do México, mas sofre com os perigos do deserto e deportações.

A Próxima Vítima

A Próxima Vítima foi exibida originalmente em 1995 e é de autoria de Silvio de Abreu. A trama obteve média de audiência de 47.41 pontos.

Ambientada nos bairros da Mooca e o Bixiga, em São Paulo, o público acompanha Ana (Susana Vieira), dona de uma cantina italiana. Mãe de Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe), ela é amante de o mau-caráter Marcelo (José Wilker). Ao longo da história, uma série de assassinatos aparentemente sem conexão entre si passa a assustar os personagens.

Morde e Assopra

De autoria de Walcyr Carrasco, Morde e Assopra teve problemas de audiência no início mas logo deu a volta por cima e fechou com 30 pontos, número satisfatório para o horário em que a novela foi exibida na época. A obra também nunca foi reprisada.

O público acompanha a história de amor entre Júlia (Adriana Esteves) e Abner (Marcos Pasquim), uma paleontóloga determinada a encontrar os restos de um réptil marinho, enquanto ele é um caipira que sustenta sua família com os frutos de sua fazenda de café. Outro destaque é o cientista Ícaro (Mateus Solano), que sonha em construir um robô que se pareça com sua amada Naomi (Flávia Alessandra).

Novelas de Manoel Carlos

As novelas de Manoel Carlos também aparecem entre as favoritas do público quando o assunto é reprise. Conhecido por retratar conflitos familiares, romances e dramas do cotidiano, o autor emplacou diversos sucessos que já voltaram ao ar mais de uma vez e seguem sendo apontados pelos telespectadores como fortes candidatos para uma nova exibição no Vale a Pena Ver de Novo.

Entre elas está Mulheres Apaixonadas (2003), considerada um dos maiores clássicos da carreira do autor. A trama foi reprisada em 2009 e voltou à programação da Globo em 2023, conquistando uma nova geração de fãs. A novela marcou época ao abordar temas como violência doméstica, alcoolismo, preconceito contra idosos e bullying, além do romance entre Helena (Christiane Torloni) e César (José Mayer).

Outro grande sucesso é Laços de Família (2000), que teve uma única reprise no Vale a Pena Ver de Novo, entre 2005 e 2006, e voltou à programação da emissora na faixa Edição Especial, em 2020, durante a pandemia. A história ficou marcada pelo drama de Helena (Vera Fischer), que toma uma decisão extrema para salvar a vida da filha Camila (Carolina Dieckmann), protagonista de uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira: o corte de cabelo durante o tratamento contra a leucemia.

Ao lado de Por Amor, que já foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonadas e Laços de Família figuram entre os títulos mais lembrados pelo público sempre que surgem rumores sobre uma nova reprise. O sucesso de audiência nas reexibições e o prestígio das obras de Manoel Carlos fazem dessas novelas candidatas naturais para voltar à faixa vespertina da Globo nos próximos anos.