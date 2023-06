Resumo de Terra e Paixão: 5 acontecimentos entre 12 e 17/06

Sequestro do filho de Aline chegará ao fim

O resumo de Terra e Paixão dessa semana mostra a busca de Aline (Barbara Reis) pelo seu filho, que foi sequestrado a mando de Antônio (Tony Ramos). Nos próximos capítulos, o garoto será salvo por Caio (Cauã Reymond). A busca de Luigi (Rainer Cadete) pelo colar de Gladys (Leona Cavalli) também continua.

Antônio nega ter sequestrado filho de Aline no resumo de Terra e Paixão

O sumiço do filho de Aline deixará a mocinha desesperada a partir do capítulo desta segunda-feira, 12. Antônio obviamente negará ter participado da ação, e a protagonista pedirá a ajuda de Daniel (Johnny Massaro) para encontrar a criança.

Quem também vai se envolver no caso será Caio, que perguntará a Kelvin (Diego Martins) onde está o garoto, já que o rapaz está sempre na companhia de Ramiro (Amaury Lorenzo).

Irene (Glória Pires) ficará preocupada com a situação pois acredita que o sequestro do garoto pode se tornar um grande escândalo para a família La Selva.

Luigi tenta roubar colar de Berenice

A saga de Luigi para tentar reaver o colar de Gladys continua no resumo de Terra e Paixão. Kelvin avisará o rapaz que ele terá que roubar a peça, que agora está com Berenice.

Em cenas que vão ao ar na terça-feira, 13, a nova dona do bar flagra Kelvin mexendo em sua caixa de joias. Desconfiada, a mulher vai esconder o item para que ele não seja encontrado por ninguém.

Na quarta, o italiano vai contar com a ajuda de Anely (Tatá Werneck), que distrai as pessoas do bar enquanto o golpista vai até o quarto de Berenice procurar o colar. No entanto, o rapaz será flagrado pela sobrinha de Cândida (Susana Vieira). Luigi só conseguirá pegar o colar no capítulo de sexta e finalmente o devolverá para Gladys.

Na quinta-feira, 15, Antônio comunicará a Luigi que ele se casará com Petra (Debora Ozório). O empresário, no entanto, fará com que o golpista assine um pré-contrato para proteger seu patrimônio e também evitar que mais um casamento da filha fracasse.

Caio resgata filho de Aline no resumo de Terra e Paixão

O sequestro de João (Matheus Assis) chega ao final no capítulo de terça. Aline avisará a Jonathas (Paulo Lessa) que decidiu negociar a água com Antônio em troca de seu filho.

No entanto, quem vai colocar um fim ao desespero de Aline será Caio. O rapaz descobrirá o paradeiro do menino e invadirá o quarto onde ele está sendo mantido refém. No capítulo de quarta, o herdeiro levará João até Aline e pedirá para que ela não denuncie Antônio à polícia.

Para agradecer pelo gesto de Caio, Aline o convidará para um jantar.

Graça engravida de Marino

Graça (Agatha Moreira) finalmente vai conseguir o que tanto deseja: engravidar. A dona da boutique comunicará para Irene que está esperando um bebê e fará a sogra acreditar que o filho é de Daniel. A criança, no entanto, é fruto do caso da jovem com Marino (Leandro Lima).

A loira vai usar a gravidez para dar um golpe da barriga em Daniel e obrigá-lo a se casar com ela, mesmo sabendo que o rapaz está apaixonado por Aline.

Daniel confessa nova paixão a Antônio

Irene tentará convencer o filho mais uma vez a desistir do relacionamento com Aline. Isso porque a madame acredita que Antônio não dará a sucessão para ele caso saiba da paixão do herdeiro por sua rival.

No capítulo de sábado , 17, Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. No entanto, o rapaz conta para o empresário que está apaixonado por outra mulher.

Que horas começa a novela Terra e Paixão?

Terra e Paixão vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo. Às quartas-feiras, a novela costuma começar mais cedo devido aos jogos de futebol exibidos pela emissora.

Os espectadores que perderem os capítulos que foram exibidos na televisão também podem acompanhar a novela através do Globoplay. Todos os capítulos ficam disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming - é necessário ter um dos planos pagos para acompanhar o folhetim.

Para assistir gratuitamente, é necessário ter uma conta Globo.com e acessar a aba "agora na TV" do Globoplay no momento em que a novela estiver sendo exibida no canal aberto.

