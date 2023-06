Petra em Terra e Paixão, quantas novelas Debora Ozório já fez?

Debora Ozório está em sua quinta novela da Globo, além de ter participado de duas tramas da Record e seriados fora da emissora global. A intérprete de Petra em Terra e Paixão começou a carreira na televisão em 2016, mas começou a ganhar destaque em 2022 quando viveu Olívia em Além da Ilusão.

Primeiras novelas de Debora Ozório

A atriz carioca começou a carreira fazendo pequenas participações em novelas da Globo, em poucos capítulos. Debora Ozório viveu a versão jovem de Gilda no folhetim "Totalmente Demais", em 2015, personagem que depois passou a ser interpretada por Leona Cavalli.

Em 2017 e 2018, a atriz também viveu mais duas personagens nas primeiras fases da trama. Em "O Rico e Lázaro", da Record, interpretou a jovem Nitócris. Na Globo, interpretou a versão adolescente da personagem Alzira em "Tempo de Amar" (2018).

Espelho da Vida (2018)

O primeiro papel fixo em novelas de Debora Ozório foi como Pat em "Espelho da Vida", em 2018, quando a atriz tinha 22 anos.

Pat é filha de Lenita (Luciana Paes) e Marcelo (Nikolas Antunes), uma jovem que sonhava em se tornar atriz e se aproximar do astro Mauro César (Rômulo Arantes Neto), de quem é muito fã e quer ter um relacionamento. A fascinação pelo galã faz com que ela se envolva em dezenas de confusões e, inclusive, descobre não ser filha de Marcelo e que tem outro pai biológico.

Gênesis (2021) está entre as novelas que Debora Ozório fez

Em 2021, a atriz participou de mais uma trama na Record. Desta vez, a carioca atuou na novela bíblica "Gênesis" (2021), interpretando Tamires.

A personagem era uma das filhas de Ló (Emilio Orciollo Netto) e irmã de Paltith (Polliana Aleixo), que tem a ideia de se deitar com o próprio pai para dar continuidade à família após a chuva de bolas de fogo que arruinou Sodoma. Essa foi o último folhetim de Ozório antes de retornar para a Globo.

Olívia em Além da Ilusão (2022) está entre as novelas que Debora Ozório fez

Seu papel de maior destaque até ano passado foi como Olívia em "Além da Ilusão". A jovem trabalhava na tecelagem comandada pela família da protagonista e é ela quem lidera as manifestações sindicais por melhores condições de trabalho.

Olívia também descobre ser a filha biológica que Heloísa (Paloma Duarte) tanto procurava, além de se apaixonar pelo padre Tenório (Jayme Matarazzo), que abdica da batina para viver o romance.

Outros trabalhos de Debora Ozório

Além das novelas, Debora Ozório também já conquistou papéis em seriados. A carioca interpretou Alice em "Me Chama de Bruna" (2019), produção do canal fechado Fox baseada na história real da ex-garota de programa Bruna Surfistinha.

Em 2021, ela retornou à Globo para interpretar Dora no seriado original Globoplay "Filhas de Eva", no qual viveu uma jovem feminista que desiste da carreira de modelo por não concordar com as pressões impostas por essa indústria.

Petra em Terra e Paixão

Em 2023, a atriz conquistou um papel em sua primeira novela no horário nobre, Terra e Paixão. Debora Ozório interpreta Petra, filha caçula de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires).

A jovem é viciada em remédios tarja preta e vive dopada para o desgosto do pai. A agrônoma também sonha em encontrar um grande amor e se apaixona por Luigi (Rainer Cadete), sem desconfiar que o italiano só veio para o Brasil para lhe aplicar um golpe.

A personagem deve passar por uma reviravolta na novela depois que for abandonada pelo seu amor. Petra vai entrar na briga pela sucessão dos negócios de Antônio e poderá se tornar a nova vilã do folhetim após a morte de Daniel (Johnny Massaro).